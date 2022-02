Oficjalnie: Pierre-Emerick Aubameyang zaprezentowany w Barcelonie. Wiemy, do kiedy jest kontrakt

Barcelonaoficjalnie ogłosiła transfer Pierre-Emericka Aubameyanga dwa dni po zamknięciu okienka transferowego. Do samego końca nie było wiadomo, czy piłkarz zdąży ze wszystkimi formalnościami. Ostatecznie doszło do chyba najkorzystniejszej dla Bluagrany opcji – Gabończyk przedwcześnie rozwiązał umowę ze swoim wcześniejszym klubem Arsenalem i przeszedł do Dumy Katalonii jako wolny zawodnik, czyli za darmo.

Kontrakt i klauzula Aubameyanga

Aubameyang związał się z Barceloną umową do czerwca 2025 roku. W kontrakcie jest jednak zawarta klauzula, która pozwoliłaby zawodnikowi ewentualnie opuścić drużynę w czerwcu 2023 roku. Klauzula wykupu piłkarza ma wynosić 100 milionów euro. Gabończyk najprawdopodobniej będzie występował z numerem 25, ponieważ według przepisów klub musi mieć zagospodarowane numery od 1 do 25, a tylko ten ostatni nie ma jeszcze właściciela.

Arsenal żegna swojego napastnika

Aubameyang przyszedł do Arsenalu z Borussii Dortmund. W londyńskim klubie spędził równe cztery lata. Kanonierzy pożengali Gabończyka krótkim filmem w mediach społecznościowych. „Dziękujemy za zwycięskie momenty, ikoniczne celebracje i uśmiechy na naszych twarzach” – napisano na oficjalnym koncie Arsenalu na Instagramie.

Aubameyang to niejedyne wzmocnienie Barcelony w zimowym okienku transferowym. Do klubu przyszedł również za darmo Dani Alves, Ferran Torres (za 55 milionów z Manchesteru City) i Adama Traore z Wolverhampton (wypożyczenie do końca sezonu z możliwością wykupu).

