Piłkarz Atetico z rekordem sezonu, ale raczej nie będzie się nim chwalił

Wydawać się mogło, że dla Atletico domowe spotkanie z outsiderem tabeli będzie należało do łatwych i przyjemnych. Zwłaszcza że wynik został otwarty już w 3. minucie. W praktyce jednak mecz nie układał się po myśli gospodarzy.

Atletico Madryt bez błysku

Pierwsze minuty spotkania nie zwiastowały późniejszych problemów Atletico. Już w trzeciej minucie karygodny błąd bramkarza Jeremiasa Ledesmy na bramkę na 1:0 dla gospodarzy zamienił Joao Felix.

Kiedy wydawało się, że Atletico dowiezie wynik do końca pierwszej połowy do akcji wkroczyli Alfonso Espino i Alvaro Negredo. W ostatniej minucie pierwszej odsłony teko spotkania Negredo skorzystał z centry Espino, i główkując, pokonał bramkarza gospodarzy. Gol do szatni mógł ponieść morale gości i dać im nadzieję, na wyszarpanie choć punktu na wyjeździe.

Atletico nie bez problemu zdołało w 68. minucie wyjść na prowadzenie. Strzał Angela Correi obronił bramkarz gości, jednak dobitka Rodrigo De Paula była już perfekcyjna, a goalkeeper musiał wyciągać piłkę z siatki.

Przyjezdni nie zamierzali się poddawać. Cadiz miało kilka okazji na wyrównanie. Najlepszą z nich zmarnował Luiz Hernandez, który znalazł się przy piłce po tym, jak źle wybił są Jan Oblak. Jednak strzał zawodnika Cadiz głową obronił Jose Maria Gimenez.

Najszybsza czerwona kartka sezonu

Atletico jeszcze w ostatnich minutach meczu „wyciągnęło rękę” do Cadiz. Javier Serrano wszedł na boisko w 88. minucie i nie wytrzymał na nim zaledwie 4 minuty i 49 sekund. Po takim czasie został wyrzucony za brutalny faul. Była to najszybsza czerwona kartka w tym sezonie La Ligi.

Po zwycięstwie nad Cadiz Atletico Madryt zajmuje trzecią lokatę w tabeli. Jednak czwarta Barcelona ma rozegrane dwa spotkania mniej. Dodatkowo już w niedzielę Barcelona może zrównać się z Atletico punktami. Wszystko zależy od tego, czy na Camp Nou pokona Osasunę.

