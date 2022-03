Barcelona triumfuje w El Clasico. Wymowny komentarz Gerarda Pique

FC Barcelona ma za sobą wiele miesięcy gorzkich porażek i głębokiego kryzysu. Na początku sezonu na ratunek Blaugranie ruszył jej były piłkarz Xavi Hernandez, którego praca staje się coraz bardziej widoczna. Duma Katalonii zdążyła już wrócić do TOP 4 La Ligi, a w Lidze Europy zameldowała się w ćwierćfinale, pokonując Galatasaray. Ostatecznym znakiem, pokazującym powrót Barcelony na dobre tory, jest potężne zwycięstwo nad Realem Madryt w El Clasico.

El Clasico. Barcelona zmiażdżyła Real Madryt

W niedzielę 20 marca Barcelona bez najmniejszych problemu rozgromiła Real Madryt na wyjeździe 4:0. Jednymi z autorów sukcesu Blaugrany są Pierre-Emerick Aubameyang i Ferran Torres, którzy przyszli do Dumy Katalonii w styczniu 2022 roku wprost z boisk angielskiej Premier League. Pierwszą i ostatnią bramkę strzelił Gabończyk, zaś autoram trzeciej był Hiszpan. Drugiego gola zdobył stały bywalec Barcelony – Ronald Araujo.

FC Barcelona. Gerard Pique nie ma wątpliwości

Wygrana w El Clasico to pokaz siły coraz mocniejszej Barcelony. Gerard Pique, który zjadł zęby na potyczkach z Los Blancos, nie ma wątpliwości, co do formy swojej drużyny. Po zwycięstwie nad Realem Hiszpan opublikował krótki, acz treściwy wpis. „We are back (wróciliśmy)” – napisał obrońca na Twitterze. Dumę Katalonii i Królewski dzieli przepaść 12 punktów. Walka o ligę hiszpańską wydaje się dla podopiecznych Xaviego jedynie niedoścignionym marzeniem. Niemniej pokaz siły w El Clasico wlewa w serca kibiców Blaugrany dużo nadziei w kontekście przyszłych rezultatów.

Czytaj też:

Jose Mourinho stanął w obronie Polaka. Mocne słowa szkoleniowca