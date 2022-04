Barcelona tylko zremisowała z Eintrachtem. Xavi znalazł powód do narzekania

W pierwszym starciu ćwierćfinałowym Ligi Europy Barcelona tylko zremisowała we Frankfurcie 1:1. Mimo wszystko Katalończycy mogą być zadowoleni z tego rezultatu, ponieważ od 48. minuty musieli odrabiać straty. Duma Katalonii była faworytem w tym spotkaniu, lecz zawiodła. Jednakże drużynie z Hiszpanii udało się przedłużyć znakomitą passę. Nie przegrali bowiem od 14 spotkań. Gospodarze wspierani przez dziesiątki tysięcy fanów wytrzymali presję i nie dali się zdominować, stwarzając sobie kilka dogodnych okazji na zdobycie bramki.

Xavi narzekał na murawę

W pomeczowej rozmowie na antenie stacji Movistar Xavi przyznał, że Orły to solidny zespół. Podkreślił także, że wszyscy zdawali sobie sprawę z poziomu trudności tej rywalizacji. Według niego nikt też nie zlekceważył niemieckiej ekipy. – Wiedzieliśmy, że Eintracht to będzie skomplikowany rywal. W poprzedniej fazie wyeliminowali Betis, taka jest Liga Europy – powiedział.

Już w trakcie meczu szkoleniowiec Barcelony miał wiele zastrzeżeń co do pracy serbskiego arbitra. Sędzia Jovanović oraz jego asystenci kilkukrotnie zwracali trenerowi uwagę, aby ten przestał krytykować każdą decyzję, która była odgwizdywana na niekorzyść jego zespołu. Podczas wywiadu Xavi odniósł się jeszcze do jednej rzeczy. Narzekał na boisko, gdyż jego zdaniem nie było ono odpowiednio przygotowane i właśnie dlatego jego piłkarzom trudno się grało.

Murawa była w złym stanie. To był dla nas trudny mecz. Nie potrafiliśmy dobrze atakować i nie udało nam się zatrzymać ataków Eintrachtu. Rewanż będzie zupełnie inny. Dziś gratuluję Eintrachtowi, bo świetnie przygotował się do meczu i sprawił nam wiele problemów – zakończył Xavi.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się w czwartek, 14 kwietnia na Camp Nou w Barcelonie. Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w półfinale Ligi Europy z West Ham United lub Olympique Lyon.

