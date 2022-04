Real Madryt potwierdzi klasę w starciu z Sevillą? Transmisja TV i online hitu La Liga

Real Madryt zdominował tegoroczne rozgrywki w Hiszpanii i przed startem 32. kolejki miał aż 12 punktów przewagi nad drugą FC Barceloną. Duma Katalonii wprawdzie rozegrała jedno spotkanie mniej, ale nawet w przypadku wygranej jej strata do lidera La Liga będzie znacząca. Podopieczni Carlo Ancelottiego staną z kolei przed szansą na powiększenie swojego dorobku punktowego i zrobienie kolejnego kroku w kierunku mistrzostwa.

La Liga. Real Madryt zdobędzie mistrzostwo?

Ekipa z Santiago Bernabeu chciałaby odzyskać tytuł po roku przerwy i wrócić na piłkarski szczyt w Hiszpanii. Królewscy w ubiegłym sezonie musieli uznać wyższość Atletico Madryt, co w połączeniu z brakiem sukcesu w Lidze Mistrzów stanowiło podwójnie gorzką pigułkę do przełknięcia.

Tym razem Real jest na dobrej drodze, by jeszcze na kilka kolejek przed końcem rywalizacji przypieczętować mistrzostwo kraju. By to zrobić, zespół prowadzony przez Ancelottiego musi punktować także z drużynami z absolutnej czołówki tabeli. Tym bardziej że po dotkliwej porażce z Barceloną w ostatnim El Clasico kibice Królewskich mają prawo domagać się efektownej wygranej z innym topowym klubem, jakim jest Sevilla.

Sevilla również ma o co walczyć. Drużyna z Andaluzji po raz ostatni kończyła sezon w czołowej trójce w sezonie 2008/2009 i nawet cztery zdobyte od tego czasu puchary Ligi Europy nie zaspokoiły apetytu fanów klubu z Estadio Ramon Sánchez Pizjun. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ Sevilla musi odpierać ataki Atletico Madryt, Realu Betis i Realu Sociedad, który również liczą się w walce o czołową trójkę La Liga.

Sevilla – Real Madryt. Transmisja TV i stream online

Mecz Sevilla – Real Madryt rozpocznie się w niedzielę 17 kwietnia o godz. 21. Transmisję spotkania przeprowadzi stacja Canal+ Sport, a walkę o ligowe punkty będzie można śledzić także za pośrednictwem serwisu canalplus.com.

