Media: Ruszyła maszyna negocjacyjna. Barcelona przesłała pierwszą ofertę za Roberta Lewandowskiego

Saga z Robertem Lewandowskim i jego potencjalnym przejściem do Barcelony ciągnie się już długi czas. Polak dał znać, że chce opuścić Bayern Monachium, ale sam mówił, że sprawa nie jest pewna na 100 proc. Trzeba pamiętać, że nasz najlepszy napastnik ma obowiązujący jeszcze przez rok kontrakt z niemiecką drużyną, która nie za bardzo chciałaby puszczać piłkarza, który zapewnia jej mniej więcej 50 bramek na sezon.

Meczyki.pl: Barcelona złożyła pierwszą ofertę

Według informacji, jakie podał portal Meczyki.pl FC Barcelona wystosowała do władz Bayernu Monachium pierwszą oficjalną ofertę za Roberta Lewandowskiego. Ma ona opiewać na kilkadziesiąt milionów euro, ale dokładna kwota nie jest jeszcze znana. „Odejście 33-latka jest jednak konsekwentnie blokowane przez włodarzy niemieckiego giganta, którzy nie zamierzają sprzedawać swojego kluczowego piłkarza” – napisał Tomasz Włodarczyk.

Nie ma jeszcze informacji, czy Bayern Monachium już odrzucił pierwszą ofertę Dumy Katalonii. Według Włodarczyka to prędzej czy później nastąpi, ponieważ mistrz Niemiec jest zdeterminowany, by Polaka nie sprzedawać. Negocjacje więc wchodzą w poważny etap. Lewandowski i Pini Zahavi na pewno mają jakiś plan na wyswobodzenie „Lewego” z objęć Die Roten. Inaczej Polak nie wypowiedziałby w rozmowie z Viaplay następujących słów: W 100 procentach tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że mecz z Wolfsburgiem mógł być moim ostatnim w koszulce Bayernu. Mam jednak jeszcze rok kontraktu… W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej.

