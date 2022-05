Gwiazdor hiszpańskiej ligi nie chce transferu Lewandowskiego. Wytłumaczył dlaczego

Robert Lewandowski oficjalnie poinformował fanów, że nie ma zamiaru przedłużać umowy z Bayernem Monachium. Polak chce odejść z niemieckiej drużyny jeszcze tego lata, ale nie będzie to takie proste, ponieważ bawarscy właściciele są zmotywowani, by najlepszy napastnik świata wypełnił swój kontrakt. – W 100 procentach tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że mecz z Wolfsburgiem mógł być moim ostatnim w koszulce Bayernu. Mam jednak jeszcze rok kontraktu… W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej – powiedział po ostatniej kolejce Lewandowski w rozmowie z Viaplay.

Toni Kross nie chce Lewandowskiego. Wytłumaczył swoje stanowisko

Toni Kross jest piłkarzem Realu Madryt od 2014 roku, ma zatem taki sam staż u Królewskich, co Lewandowski wypracował w Bayernie. Niemiecki pomocnik sam grał u Bawarczyków, ale chwilę po przyjściu Polaka Niemiec wyprowadził się do Hiszpanii. Kross nie jest fanem pomysłu sprowadzenia Lewandowskiego do Hiszpanii. „Ze sportowego punktu widzenia mogę tylko powiedzieć, że nie byłbym zwolennikiem tego transferu. Bo wtedy wzmocniłby naszego największego konkurenta” - powiedział Niemiec. Nic dziwnego, najczęściej mówi się o transferze Polaka do Barcelony, która przecież jest największym przeciwnikiem Królewskich w walce o mistrzostwo kraju.

Hiszpański "AS" poinformował jednak w niedzielę, że w sytuacji, w której Real Madryt nie ściągnął Kyliana Mbappe do siebie, mistrz Hiszpanii może szukać wzmocnień między innymi w osobie właśnie Lewandowskiego. Wtedy Kross pewnie z wielką chęcią przywitałby Polaka w szeregach Los Blancos.

