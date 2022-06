Barcelona nie daje za wygraną. Klub szykuje się do trzeciej oferty za Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski oficjalnie ogłosił, że chce odejść z Bayernu Monachium. To jednak miało miejsce na początku czerwca, na początku zgrupowania reprezentacji Polski. Kapitan kadry miał nadzieję, że do końca kadry sprawa jego przenosin już się rozwiąże, ale niestety nic nie ruszyło z miejsca.

Kolejne oferty za Roberta Lewandowskiego

Barcelona najpierw złożyła z Lewandowskiego ofertę w wysokości 32 milionów euro. Na tę propozycję Bayern Monachium miał nawet nie odpowiedzieć. O następnej propozycji Blaugrany poinformował Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz powiadomił, że Duma Katalonii jest skora zapłacić za Polaka 35 milionów euro plus pięć w bonusach. To jednak również miało nie zadowolić niemieckiej strony, która nadal w oficjalnym przekazie stosuje radykalne zwroty i zarzeka się, że nigdzie swojego najlepszego strzelca nie ma zamiaru puszczać.

Blaugrana jest jednak zmotywowana do tego, by pozyskać Polaka. Znany hiszpański dziennikarz Gerard Romero podaje, że Barcelona szykuje się do kolejnej oferty, która miałaby opiewać na 40 milionów plus siedem milionów w bonusach. To z pewnością jest kwota bliższa tej, o której ewentualnie myślałby Bayern Monachium (50 milionów euro).

Serwis sport.de poinformował, że Barcelona pragnie jak najszybciej kupić Roberta Lewandowskiego, ponieważ już w lipcu chce wyruszyć na tournee po Stanach Zjednoczonych z Polakiem w składzie. Gdyby transfer doszedł do skutku kapitan kadry narodowej byłby pierwszym Polakiem, który grał w barwach jednego z dwóch największych klubów Hiszpanii.

Czytaj też:

UFC Vegas 57. Mateusz Gamrot wygrywa walkę wieczoru z Armanem Tsarukyanem!