Robert Lewandowski nie wybiegł na trening. Sprawa debiutu Polaka się komplikuje

W sobotę 16 lipca dopięto transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Hiszpanie zapłacili za 33-letniego napastnika 45 mln euro plus 5 mln w bonusach. Do swoich kolegów z nowej drużyny Robert Lewandowski doleciał następnego dnia i zdążył już się z nimi zapoznać oraz odbyć krótką rozmowę z prezesem klubu Joanem Laportą.

Kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w Bayernie Monachium?

Cały czas spekulowano, kiedy kapitan Biało-Czerwonych zadebiutuje w barwach katalońskiego klubu. Według hiszpańskich dziennikarzy może to zostać odłożone w czasie. Po przejściu testów medycznych 33-latek nie wybiegł na poranny trening FC Barcelony, co zdaniem dziennika „AS” definitywnie zamyka mu drzwi do wtorkowego debiutu z drużyną Interu Miami.

Hiszpanie twierdzą, że napastnik będzie musiał poczekać na swój debiut aż do 23 lipca, kiedy w Las Vegas zagra pierwszy raz w koszulce Blaugrany. Będzie to towarzyskie El Classico z Realem Madryt. Następny mecz FC Barcelona zagra 26 lipca, kiedy to zmierzy się z drużyną Juventusu. W tym spotkaniu może dojść do starcia dwóch Polaków, bowiem naprzeciw Roberta Lewandowskiego w bramce włoskiego klubu może wystąpić Wojciech Szczęsny. Ostatni mecz w USA Duma Katalonii zagra 30 lipca z New York Red Bulls.

Problemy Xaviego Hernandeza

Ponadto według hiszpańskich dziennikarzy, problem z dostaniem się do Miami ma trener FC Barcelony Xavi Hernandez, który ma wciąż czekać na zatwierdzenie wizy. Jak dowiedział się „AS”, w tej chwili jego obecność jest zagrożona..

