Robert Lewandowski dostał niewygodne pytanie na konferencji. Wymowna reakcja dziennikarzy

Już w środę 27 lipca o godz. 2:30 polskiego czasu FC Barcelona zmierzy się z Juventusem, a Robert Lewandowski będzie miał szansę zdobyć swoją pierwszą bramkę w barwach Blaugrany. Tym razem kapitan Biało-Czerwonych będzie miał okazję stanąć naprzeciw Wojciecha Szczęsnego.

Aklimatyzacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Po debiucie Polak zabrał głos i wygłosił komunikat w stronę kibiców FC Barcelony. – Cześć Cules! Tutaj Robert Lewandowski. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i mogłem zagrać w swoim pierwszym El Classico w Las Vegas. Dziękuję za wsparcie – powiedział zaraz po meczu na murawie. Na pierwszy rzut oka widać, że atmosfera w zespole jest bardzo dobra, a Polak szybko się aklimatyzuje.

Na konferencji prasowej przed meczem z Juventusem, dziennikarze zapytali 33-letniego napastnika FC Barcelony, jak przebiega proces jego aklimatyzacji. – Bardzo dobrze dogaduję się z kolegami z drużyny. Wszyscy mi pomogli i to wiele dla mnie znaczy. Jestem tutaj, aby pokazać ze mnie to, co najlepsze – odpowiedział, cytowany przez dailymail.co.uk. Napastnik pochwalił swoich nowych kolegów z drużyny za ich wsparcie podczas przedsezonowego tournee w USA.

Reakcja dziennikarzy, na odpowiedź Roberta Lewandowskiego

W pewnym momencie jeden z dziennikarzy zapytał Roberta Lewandowskiego o mecz Bayern Monachium – FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów 2019/20, kiedy Bawarczycy rozbili Hiszpanów 8:2. Odpowiedź kapitana Biało-Czerwonych rozbawiła całą salę.

– Raczej unikamy tego tematu... – zaznaczył Robert Lewandowski.

– To również przeszłość i lepiej nie oglądać się za siebie tylko patrzeć na to, co przed nami – dodał.

