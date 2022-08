Poznaliśmy kulisy transferu Roberta Lewandowskiego. Wiemy, kiedy i dlaczego zdecydował się odejść

W połowie lipca saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. Polski napastnik został nowym zawodnikiem FC Barcelony, która zaoferowała Bayernowi Monachium 45 milionów euro plus pięć kolejnych w bonusach. Działacze mistrzów Niemiec długo nie chcieli zmienić zdania co do sprzedaży swojej największej gwiazdy, jednak musieli wreszcie ulec, ponieważ 33-latek był zdeterminowany do opuszczenia Bawarii. Polak był zawiedziony postawą szefów Die Roten.

Fabrizio Romano zdradził kulisy odejścia Roberta Lewandowskiego

Znany dziennikarz Fabrizio Romano na swoim kanale na YouTube postanowił wyjaśnić, dlaczego relacje między „Lewym”, a kierownictwem monachijczyków uległy pogorszeniu. Zdradził również kulisy jego transferu. Według dziennikarza wszystko zaczęło się przed rokiem, kiedy to Real Madryt chciał pozyskać Kyliana Mbappe. Paryżanie chcieli zastąpić Francuza Robertem Lewandowskim.

– Bayern nie chciał nawet o tym słyszeć. Mistrzowie Niemiec odpowiedzieli, że Lewandowski jest nie tylko ich zawodnikiem, ale także liderem drużyny. Polak chciał, by słowa zamieniły się w czyny – powiedział na filmie przedstawiającym szczegóły odejścia 33-latka z bawarskiej ekipy.

Polski napastnik nie myślał wówczas jeszcze o zmianie barw klubowych, ale kolejne miesiące sprawiały, że wzajemne relacje były coraz gorsze. Głównie dlatego, że negocjacje w sprawie nowej umowy nawet się nie zaczęły, co frustrowało kapitana reprezentacji Polski. – Lewandowski nie miał poczucia, że jest dla Bayernu kluczowym piłkarzem. Był tak bardzo rozczarowany i zawiedziony, że w lutym tego roku postanowił, że chce odejść z klubu – dodał.

Robert Lewandowski miał jeden cel

Polak swoimi wypowiedziami dawał do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować swojej kariery w Monachium, co momentalnie chciały wykorzystać takie drużyny, jak PSG, Chelsea, Manchester United oraz FC Barcelona. Zdaniem Fabrizio Romano 33-latek miał tylko jedno marzenie - chciał grać w Dumie Katalonii.

– Na jego decyzję wpływ miały dwie osoby. Żona oraz Pini Zahavi. Lewandowscy chcieli przeprowadzić się do Hiszpanii, a agent z Izraela od lat jest w znakomitych stosunkach z władzami klubu z Katalonii. Wstępne porozumienie między zawodnikiem a drużyną zostało osiągnięte błyskawicznie – zdradził.

Jak twierdzi Włoch, same negocjacje między zespołami były skomplikowane i strasznie się przeciągały. – Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że w dniu, w którym osiągnięto porozumienie, rozmowy trwały od 9 rano do północy – dodał.

