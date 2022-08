Robert Lewandowski ma za sobą pierwszy trening w Barcelonie. Klub pokazał nagranie z udziałem Polaka

Piłkarze FC Barcelony wrócili już do Europy po zgrupowaniu w Stanach Zjednoczonych, a 13 sierpnia rozpoczną zmagania w La Liga. Podopieczni Xaviego przygotowują się do startu rozgrywek w klubowym ośrodku treningowym, gdzie w środę 3 sierpnia pojawił się Robert Lewandowski.

Transfer Polaka z Bayernu Monachium budził duże zainteresowanie mediów na całym świecie, przez co nie dziwi także zachowanie kibiców Barcelony, którzy dość żywiołowo zareagowali na jego przyjazd do stolicy Katalonii. Snajper znalazł się również w centrum zainteresowania klubowych mediów, które czujnie śledzą poczynania zawodnika. Na twitterowym koncie Dumy Katalonii pojawiło się krótkie nagranie z pierwszego treningu 33-latka w Barcelonie, na którym ten wykonywał przełożenia na płotkach.

twitter

Robert Lewandowski czeka na prezentację

Zanim Robert Lewandowski zadebiutuje w La Liga, czeka go prezentacja na Camp Nou. Polak zostanie oficjalnie przedstawiony kibicom w piątek 5 sierpnia, a początek wydarzenia zaplanowano na godz. 11. Godzinę później odbędzie się konferencja prasowa z udziałem 33-latka.

Przypomnijmy, pierwsza, nieoficjalna prezentacja Lewandowskiego w barwach nowego klubu odbyła się 20 lipca w Miami, gdzie Duma Katalonii przebywała na przedsezonowym tournee. – Nie było łatwo trafić do FC Barcelony. Wiem, że czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale jestem szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tak wspaniałego klubu, z taką wspaniałą historią. Jestem napastnikiem, więc dla mnie zawsze ważne jest to, aby być gotowy do strzelania goli – mówił wówczas zawodnik.

Czytaj też:

Wszystkie debiuty Roberta Lewandowskiego. Jak dotychczas wyglądały jego pierwsze mecze?