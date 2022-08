Prezentacja Roberta Lewandowskiego przesunięta. FC Barcelona ma ważne informacje dla kibiców

Wprawdzie transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony ogłoszono w połowie lipca, ale wciąż nie doszło do oficjalnej prezentacji Polaka w barwach nowego klubu. Ta odbędzie się w piątek 5 sierpnia, a początkowo planowano, że wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.

Prezentacja Lewandowskiego odbędzie się później

Organizatorzy postanowili jednak wprowadzić roszady w programie i poinformowali, że nowy nabytek klubu pojawi się na murawie Camp Nou o godz. 12:30. Godzinę później odbędzie się konferencja prasowa z udziałem snajpera.

Przy okazji przedstawiciele Dumy Katalonii przypomnieli, że wstęp na prezentację 33-latka jest bezpłatny, a wejściówkę można pobrać online lub odebrać w kasach biletowych. Co więcej, biorąc pod uwagę wysoką prognozowaną frekwencję, klub zaleca, by kibice przybyli na Camp Nou odpowiednio wcześniej i skorzystali z transportu publicznego.

Nieoficjalna prezentacja już za Lewandowskim

Przypomnijmy, pierwsza, nieoficjalna prezentacja z udziałem Lewandowskiego miała miejsce 20 lipca w Miami, gdzie FC Barcelona przebywała na przedsezonowym tournee. Były napastnik Bayernu Monachium wystąpił wówczas przed kamerami, a swoje przemówienie rozpoczął od zwrócenia się do dziennikarzy po hiszpańsku. – Jestem Robert, jestem z Polski, mieszkam w Barcelonie – powiedział.

Lewandowski następnie płynnie przeszedł na język angielski. – Nie było łatwo trafić do FC Barcelony. Wiem, że czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale jestem szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tak wspaniałego klubu, z taką wspaniałą historią. Jestem napastnikiem, więc dla mnie zawsze ważne jest to, aby być gotowy do strzelania goli – podkreślił.

