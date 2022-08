NA ŻYWO: Prezentacja Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona wita Polaka

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony wprawdzie ogłoszono w połowie lipca, ale na oficjalną prezentację Polaka w nowym klubie przyszło nam czekać do 5 sierpnia. To właśnie dzisiaj 33-latek pojawi się na Camp Nou, by pokazać się kibicom Dumy Katalonii i oficjalnie rozpocząć nowy etap w karierze. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się z kolei konferencja prasowa, podczas której były gwiazdor Bayernu Monachium będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Nieoficjalna prezentacja już za Lewandowskim

Pierwsza, nieoficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego odbyła się w Miami, gdzie FC Barcelona przebywała na przedsezonowym tournee. Polak pokazał się wówczas w koszulce Dumy Katalonii, ale bez przydzielonego numeru, ponieważ ten ma zostać ujawniony dopiero podczas oficjalnej prezentacji.

Lewandowski podczas spotkania z dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych najpierw pochwalił się swoimi postępami w nauce hiszpańskiego, mówiąc kilka słów w tym języku. Następnie przeszedł na angielski i odniósł się do swojego transferu. – Nie było łatwo trafić do FC Barcelony. Wiem, że czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale jestem szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tak wspaniałego klubu, z taką wspaniałą historią. Jestem napastnikiem, więc dla mnie zawsze ważne jest to, aby być gotowy do strzelania goli. W piłce nożnej cały czas trzeba być głodnym sukcesów i ja wciąż jestem. Zawsze chce wygrywać – przekonywał.

Kapitan reprezentacji Polski wciąż czeka na oficjalny debiut w Dumie Katalonii, ale podczas tournee w Stanach Zjednoczonych zdążył kilkukrotnie zaprezentować się przed kibicami w meczach towarzyskich. 33-latek nie zdobył jednak żadnej bramki, a szansa na otwarcie dorobku strzeleckiego w nowym klubie nadejdzie już niebawem, ponieważ FC Barcelona 13 sierpnia rozpocznie zmagania w La Liga.

