Fala komentarzy po prezentacji Roberta Lewandowskiego. Zwrócono uwagę na jeden szczegół

Robert Lewandowski po ośmiu latach zmienił barwy klubowe. Odszedł z Bayernu Monachium i został nowym piłkarzem FC Barcelony. Kontrakt z hiszpańskim zespołem podpisał w połowie lipca i niemal od razu udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przygotowywał się wraz z pozostałymi graczami Dumy Katalonii do nowego sezonu.

Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany. Polscy dziennikarze reagują

Co prawda, gdy przebywał w Miami, został nieoficjalnie zaprezentowany, to jednak dopiero ta oficjalna prezentacja wzbudziła mnóstwo emocji. Zastanawiano się m.in. z jakim numerem będzie występować Polak. W piątek, 5 sierpnia „Lewy” pojawił się na Spotify Camp Nou, a zgromadzona publiczność po prostu oszalała. Na trybunach zasiadło około 45. tysięcy ludzi. Na wydarzeniu obecna była też liczna grupa polskich dziennikarzy.

Wielu z nich podkreślało, że jest to piękna chwila w historii naszego futbolu. „Historyczny moment! Oby jeszcze jakiś polski piłkarz został tak powitany w klubie za mojego życia”.. – napisał jeden z założycieli „Kanału Sportowego” Michał Pol.

Z kolei Jakub Kręcidło z Canal+ zwrócił uwagę na to, że Robert Lewandowski rozpoczął swoje przemówienie od wypowiedzenia kilku słów w języku katalońskim, co spotkało się z ogromnym aplauzem.

„Joan Laporta pokazuje kibicom, jakiego fajnego grajka im przyprowadził. Niesamowite show dał ten gość, jakby spełniały się jego dziecięce marzenia” – dodał Szymon Janczyk z portalu Weszło.

Natomiast Maciej Kruk z Eleven trafnie zauważył, że prezentacja kapitana naszej kadry to tak naprawdę cały przekrój jego kariery. Wszystko było zaplanowane od samego początku do końca i to w najdrobniejszych szczegółach. „Absolutny profesjonalizm. Pierwsze słowa po katalońsku, imponująca żonglerka i pocałowanie piłki z herbem. Jednak najfajniejsza jest ta prawdziwa, niereżyserowana radość. Świetna sprawa, niech ten sezon już startuje” – dodał dziennikarz.

