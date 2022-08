Robert Lewandowski skomentował prezentację w social mediach. Tak napisał o swojej rodzinie

Robert Lewandowski był zdeterminowany, aby po ośmiu latach zmienić barwy klubowe. Początkowo działacze Bayernu Monachium nie mieli zamiaru sprzedawać swojej największej gwiazdy, ale po kilku miesiącach wreszcie ulegli. Polski napastnik w połowie lipca został nowym zawodnikiem FC Barcelony, która zapłaciła za niego 45 milionów euro. Natomiast w piątek 5 sierpnia 33-latek został oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Dumy Katalonii.

Robert Lewandowski zabrał głos w mediach społecznościowych

„Lewy” mógł poczuć się jak król. Został bowiem przywitany przez około 60 tysięcy osób, które zasiadły na trybunach Spotify Camp Nou. Gdy tylko Polak pojawił się murawie, tłum oszalał. Nastąpił wybuch prawdziwej i spontanicznej, ponieważ do ich ulubionej drużyny ponownie trafił gracz wielkiego formatu. Kibice głośno skandowali jego nazwisko, a po tym, jak kapitan naszej kadry wypowiedział kilka zdań w języku katalońskim, zyskał jeszcze więcej fanów.

Poza przemową został też poproszony o pokaz swoich umiejętności technicznych i trzeba przyznać, że wywarł spore wrażenie. Do tego stopnia, że Hiszpanie zaczęli go określać mianem Ronaldinho, który słyną przecież z rewelacyjnej techniki. Po wszystkim udał się na dwie konferencje prasowe. Jedną ogólną i drugą tylko dla polskich dziennikarzy. Zapytano go m.in. o to, jak zareagował Memphis Depay, któremu odebrano „dziewiątkę”.

To był dla Roberta Lewandowskiego bardzo intensywny dzień, ale mimo to znalazł czas, aby podzielić się z kibicami swoimi przemyśleniami. Zrobił to za pośrednictwem Instagrama. Dodał bowiem trzy posty. „Nigdy nie przestawaj marzyć” – napisał na pierwszym z nich, dodając zdjęcie z Joanem Laportą.

instagram

W drugim wpisie zaś opublikował kilka fotografii z prezentacji. „Niech rozpocznie się nowy rozdział. Vamos!” – dodał.

instagram

Ostatni post przedstawia zdjęcie z rodziną, które zostało zrobione na murawie Spotify Camp Nou. 33-latek podkreślił, że jego najbliżsi są dla niego bardzo ważni i to oni pomagają mu każdego dnia być coraz lepszym. „Moja rodzina, moje najwspanialsze wsparcie i największa motywacja” – napisał piłkarz.

instagramCzytaj też:

Robert Lewandowski otrzymał swój ulubiony numer. Tak zareagował Memphis Depay