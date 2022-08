Robert Lewandowski zadebiutuje na Camp Nou. Kiedy i gdzie obejrzeć kolejny mecz Polaka?

Robert Lewandowski w połowie lipca został nowym piłkarzem FC Barcelona, która zaoferowała za niego Bayernowi Monachium 45 milionów euro plus pięć kolejnych w bonusach. Napastnik reprezentacji Polski od razu wyjechał na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegrał trzy mecze, ale w żadnym z nich nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Po powrocie do Europy, w piątek, 5 sierpnia 33-latek został oficjalnie zaprezentowany. Na trybunach legendarnego Camp Nou zasiadło około 60. tysięcy widzów. Kibice Dumy Katalonii przywitali Polaka niczym króla. Po prostu oszaleli na jego punkcie, szczególnie po tym, jak wypowiedział on kilka zdań w języku katalońskim.

Robert Lewandowski zadebiutuje na Camp Nou

Zgodnie z tradycją FC Barcelona rozegra spotkanie o Puchar Joana Gampera. Nazwa tego trofeum to hołd dla założyciela klubu, piłkarza, a także wieloletniego prezydenta. Mecz odbywa się na Camp Nou, zatem będzie to doskonała okazja dla Roberta Lewandowskiego na zadebiutowanie w nowych barwach na tym wspaniałym obiekcie. Polski napastnik znalazł się oczywiście w kadrze, więc na pewno otrzyma szanse do pokazania się przed katalońską publicznością.

Kiedy mecz FC Barcelona — Pumas UNAM w Pucharze Gampera? Gdzie obejrzeć transmisję w TV i online?

Spotkanie FC Barcelony z meksykańskim Pumas UNAM w Pucharze Gampera odbędzie się w niedzielę, 7 sierpnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:00. Natomiast transmisję z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w polskiej telewizji, a dokładnie w Polsacie Sport. Ponadto mecz będzie emitowany za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

Czytaj też:

Robert Lewandowski skomentował prezentację w social mediach. Tak napisał o swojej rodzinie