Zrobił to! Premierowy gol Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony

W połowie lipca Robert Lewandowski został piłkarzem FC Barcelony. Polski napastnik po ośmiu latach odszedł z Bayernu Monachium, aby podjąć się nowego wyzwania. 33-latek od razu wyleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywali jego nowi koledzy z drużyny. To właśnie tam piłkarze Dumy Katalonii przygotowywali się do nowego sezonu.

Katalończycy rozegrali kilka meczów towarzyskich. W trzech z nich wystąpił kapitan naszej reprezentacji. Polak ani razu nie zdołał wpisać się na listę strzelców, co u części ekspertów oraz kibiców wzbudziło wątpliwości co do jego jakości. Sam zawodnik był jedna spokojny i pewny siebie.

Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego. Cudowny debiut na Camp Nou

Po powrocie do Europy, w piątek, 5 sierpnia odbyła się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. 33-latek został przywitany niczym król przez około 60 tysięcy widzów. Kibice oszaleli, gdy tylko go zobaczyli, a po tym, jak wypowiedział kilka słów w języku katalońskim, nastąpił wybuch euforii.

Dwa dni później, w niedzielę 7 sierpnia „Lewy” zadebiutował na legendarnym obiekcie FC Barcelony. Wicemistrzowie Hiszpanii w Pucharze Gampera zmierzyli się z meksykańskim zespołem Pumas UNAM. Minęły zaledwie trzy minuty od momentu, gdy wybrzmiał pierwszy gwiazdek, a Polak, grający już z „dziewiątką” na plecach trafił do siatki.

Lepiej po prostu nie dało się przywitać z katalońską publicznością. Asystę przy tej bramce zaliczył Pedri. Polski snajper odwdzięczył się Hiszpanowi tym samym i to dwukrotnie. Szczególnie drugie podanie było dość efektowne. 33-latek podał futbolówkę piętką z pierwszej piłki.

