Pedri odniósł się do wieku Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące słowa Hiszpana

W meczu FC Barcelony z Realem Sociedad Robert Lewandowski strzelił dwie bramki i bardzo przyczynił się do końcowego zwycięstwa. Innym graczem, który dołożył swoją cegiełkę do końcowego sukcesu był Pedri. Pod końcowym gwizdku Hiszpan podszedł do telewizji „Movistar+” i „BarcaTV”, aby przeanalizował to spotkanie.

Premierowe bramki „Lewego” w Barcelonie. Pedri obsypał Polaka pochwałami

Środkowy pomocnik ocenił Roberta Lewandowskiego bardzo wysoko i obsypał go pochwałami. – Chociaż ma 34 lata, wydaje się mieć 20 lat. A bramki, które zdobywa, są spektakularne – podkreślił Pedri, dodając, że Polak nie stoi tylko przed polem karnym, tylko bardzo pomaga kolegom z zespołu i ciężko pracuje.

Pedri wyróżnił także Ansu Fatiego, który zanotował dwie asysty i strzelił bramkę. – Fati ma wielką jakość. Musimy kontynuować pracę i pomagać zespołowi tak bardzo, jak to możliwe.

FC Barcelona pokonała Real Sociedad. Pedri: To będzie punkt zwrotny

Oprócz chwalenia kolegów z drużyny zawodnik odniósł się do zwycięstwa nad Realem Sociedad. Hiszpan wyraził nadzieję, że to będzie punkt zwrotny dla zespołu, który będzie dalej się rozwijał w nadchodzących dniach. – To bardzo ważne zwycięstwo, zwłaszcza ze względu na remis poprzedniego dnia u siebie, mecz, którego nie powinniśmy byli remisować – podkreślił.

W pozytywnym tonie na temat Roberta Lewandowskiego wypowiedział się także Ousmane Dembele, który stwierdził, że lepiej mieć go w zespole, niż nie mieć. – Kiedy grałem przeciwko niemu, kiedy był w Bayernie, było bardzo ciężko, ponieważ zawsze strzelał gole. Jest świetnym zawodnikiem – stwierdził Francuz.

Czytaj też:

Sędzia zażartował sobie z Roberta Lewandowskiego. Nawiązał do przykrego incydentu