Xavi Hernandez jasno o Robercie Lewandowskim. Wymowne słowa po meczu Sevilla – Barcelona

Robert Lewandowski coraz lepiej radzi sobie w FC Barcelonie. Dobrą formę potwierdził kolejny raz w czwartej kolejce ligi hiszpańskiej. W sobotę 3 września Duma Katalonii zmierzyła się z Sevillą na wyjeździe i wygrała 3:0. Duża zasługa w tym zwycięstwie przypadła właśnie kapitanowi reprezentacji Polski, a po ostatnim gwizdku publicznie chwalił go Xavi Hernandez.

Xavi Hernandez chwali Roberta Lewandowskiego po meczu Sevilla – FC Barcelona

Za ten mecz napastnik zebrał bardzo dobre recenzje, co nie może dziwić, biorąc pod uwagę jego wkład w triumf nad Los Nervionenses. Przede wszystkim zdobył on bramkę na 2:0 po podaniu od Julesa Kounda. Dodatkowo miał też swój udział przy golu na 1:0. Polak podciął wtedy piłkę nad bramkarzem, lecz obrońca Sevilli zdążył ją wybić, ale wprost na głowę Raphinhi, który pokonał golkipera.

W drugiej połowie meczu z Sevillą Lewandowski miał kolejne okazje do zdobycia bramki, lecz już żadnej nie wykorzystał. Mimo tego Xavi bardzo go chwalił na konferencji prasowej. Cytowała go katalońska gazeta „Sport”. – Lewandowski to nie tylko gole, ale również doskonała praca bez piłki, pressing. To fenomenalny punkt odniesienia dla innych – powiedział trener Blaugrany.

Robert Lewandowski doskonale odnalazł się w FC Barcelonie

Szkoleniowiec Barcelony opisał też, w jaki sposób kapitan Biało-Czerwonych funkcjonuje w drużynie.

– Robert to świetny piłkarz z doskonałym wyczuciem czasu, który zawsze potrafi znaleźć dobre rozwiązanie na boisku. Do tego jest przywódcą. Ludzie nie widzą wielu rzeczy, a on na co dzień pomaga wszystkim: sztabowi, młodym zawodnikom, ale też tym doświadczonym. Jest pozytywnie nastawiony. Cudownie mieć go w zespole – opowiedział z zachwytem.

