Mocna wypowiedź legendy FC Barcelony o Robercie Lewandowskim. Padły wymowne słowa

Robert Lewandowski nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku w barwach FC Barcelony. Polski napastnik imponuje swoją skutecznością. W pierwszych czterech ligowych spotkaniach zdobył aż pięć bramek. W ostatniej kolejce „tylko” raz wpisał się na listę strzelców w starciu z Sevillą, a mógł strzelić co najmniej dwa gole, bo miał ku temu sporo okazji.

Carlos Puyol zaskoczył. Chce, aby Robert Lewandowski zdobył Złotą Piłkę

Polak w mgnieniu oka stał się ulubieńcem kibiców. Fani Dumy Katalonii doceniają jego zaangażowanie oraz boiskową postawę. „Lewy” jest prawdziwym liderem, co podoba się także katalońskim dziennikarzom, którzy nadali mu nawet nowy przydomek. Grą kapitana naszej kadry zachwyca się także Carles Puyol.

Legenda FC Barcelony udzieliła wywiadu dziennikowi „Sport”, w którym komplementowała 34-latka. – Jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i nie chodzi tylko o zdobywanie bramek. Wie, jak przytrzymać futbolówkę. Umie też się zastawić i grać kombinacyjnie – powiedział były piłkarz.

Po chwili dodał. – Mam nadzieję, że zdobędzie Złotą Piłkę, ponieważ zasługuje na to za to, co pokazał w ostatnich latach – powiedział. Carlos Puyol oczywiście zauważył, że największym konkurentem polskiego snajpera do zdobycia tej nagrody będzie Karim Benzema. Hiszpan docenił Francuza, doceniając jego wkład w sukcesy Realu Madryt po odejściu Cristiano Ronaldo.

To nie pierwszy raz, kiedy były środkowy obrońca chwali Roberta Lewandowskiego. Pod koniec sierpnia bowiem wieloletni kapitan Dumy Katalonii zachwycał się 34-latkiem w mediach społecznościowych.

