Burza wokół zdjęć córek Roberta Lewandowskiego. Zwrócono uwagę na jedną rzecz

Latem Robert Lewandowski zmienił barwy klubowe. Po ośmiu latach piłkarz postanowił opuścić Bayern Monachium i przenieść się do FC Barcelony. Transfer to nie tylko zmiana dla „Lewego”, ale także dla jego rodziny, która zamieszkała razem z nim w okolicach stolicy Katalonii. Anna Lewandowska oraz córki Laura i Klara korzystają z uroków życia w Hiszpanii.

Anna Lewandowska zaskoczyła swoich fanów. Zdjęcia jej córek wywołały dyskusję

Żona kapitana reprezentacji Polski jest ostatnimi czasy bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie pokazuje internautom, jak spędza wolny czas. Jednak w poniedziałek 5 września dodał na Instagramie post, który dotyczył jej dzieci oraz początku nowego roku szkolnego. „Nowy rok szkolny! W końcu, co? Po wakacjach dużo łatwiej przecież jest zorganizować stały plan dnia, wrócić na dobre tory i zadbać o odpowiednie odżywianie - swoje i dzieci” – napisała.

Anna Lewandowska przedstawiła też swoje pomysły na zdrowe i pełnowartościowe dania, które przyrządzić może dosłownie każdy. Co więcej, dodała zdjęcia swoich córek. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziła fotografia młodszej z dziewczynek, Laury. Stała, trzymając w rękach misia, a na plecy założony miała plecak i to właśnie on przykuł uwagę internautów.

„Plecak jest większy od Laury”, „Jaki plecaczek”, „O jejciu ten plecak większy od Laurki”, „Jaki plecak duży” – czytamy w komentarzach.

Żona Roberta Lewandowskiego odpowiedziała jednemu z użytkowników, uspokajają nieco pozostałych ludzi. „Myślisz Wojtku, że Laura go nosi? Wiadomo, że nie, to przedszkolak” – napisała.

