Adam Nawałka ocenił początki Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Za to go ceni

Nie ma w tej chwili osoby w polskiej piłce, która skupia na sobie większą uwagę niż Robert Lewandowski. Zjawisko to zostało spotęgowane przede wszystkim faktem transferu, którego Polak został bohaterem minionego lata. Wszystkich kibiców, ekspertów czy przedstawicieli mediów intryguje więc to, jak (po)radzi sobie nasz napastnik w nowym zespole. Także Adama Nawałkę, który w rozmowie z „Super Expressem” ocenił początki „Lewego” w Dumie Katalonii.

Udane początki Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Były selekcjoner reprezentacji Polski docenia swojego dawnego podopiecznego za to, że do wszystkiego dochodził żmudną i ciężką pracą, która zaprowadziła go na najwyższy poziom. – Jego progres w ostatnich czterech-sześciu latach jest fantastyczny – powiedział trener. Dodał, iż w jego oczach Lewandowski po prostu przesuwa kolejne granice.

Nawałce podoba się również to, co snajper prezentuje w nowym zespole. Pod względem statystyk wygląda wręcz świetnie. Jak dotąd bowiem kapitan Biało-Czerwonych rozegrał w Barcelonie cztery mecze, w których zdobył pięć bramek. Pokonywał bramkarzy takich ekip jak Real Sociedad (2), Real Valladolid (2) i Sevilla (1). Na „zero z przodu” zagrał jedynie z Rayo Vallecano.

Adam Nawałka o Robercie Lewandowskim

– Po przejściu do Barcelony wstąpiło w niego nowe życie piłkarskie – ocenił Nawałka. Według niego osiągnięcia, którymi Polak imponował w Bayernie Monachium, sprawiły jednocześnie, że był on tam spełniony. W związku z tym potrzebował nowych wyzwań.

– Możemy być dumni z niego, cieszyć się i motywować, żeby rozgrywał takie mecze i dostarczał tylu emocji kibicom w Polsce i Hiszpanii, bo widać, jak szybko zaczęli go tam cenić – zakończył Nawałka.

