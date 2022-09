Legenda BVB uderzyła w Roberta Lewandowskiego. Niemiec nie miał litości

Podczas letniego okna transferowego niemal cały piłkarski świat żył sagą transferową z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik po ośmiu latach reprezentowania Bayernu Monachium zdecydował się odejść z klubu, mimo że miał obowiązujący kontrakt. 34-latek ostro pogrywał, publicznie deklarując, że już nigdy nie wystąpi w barwach Die Roten.

Medialne przepychanki trwały przez kilka tygodni, jednak ostatecznie wszystkie strony doszły do porozumienia. „Lewy” trafił do FC Barcelony, która zapłaciła za niego około 50 mln euro. Polak szybko zaaklimatyzował się w Hiszpanii, prezentując rewelacyjną formę i skuteczność. W siedmiu dotychczasowych meczach zdobył aż dziewięć bramek, dorzucając do tego dwie asysty.

Roman Weidenfeller ostro o Robercie Lewandowskim. Tak ocenił postawę Polaka

Teraz do wydarzeń z letniego okna transferowego postanowił wrócić Roman Weidenfeller. Były kolega z szatni Roberta Lewandowskiego za czasów gry w Borussii Dortmund skrytykował kapitana naszej kadry. Niemcowi nie podobała się m.in. ta medialna deklaracja 34-latka, w której wprost przyznał, że szuka nowych wyzwań.

Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku. Wówczas „Lewy” oraz jego agenci pracowali na przenosinami z BVB do Bayernu Monachium. Mistrz świata z 2014 roku porównał oba zdarzenia. – Doświadczyłem tego w Dortmundzie z Robertem. Zawsze powinieneś mieć styl i szacunek dla klubu. Oceniam to źle! – rzucił z niesmakiem w rozmowie ze „Sky”.

W przeszłości Roman Weidenfeller również krytycznie wypowiadał się o polskim napastniku. W 2018 roku na łamach „Przeglądu Sportowego” komentował plotki dotyczące ewentualnego transferu do Realu Madryt. – Rozumiem, że chce grać dla najlepszych klubów świata, ale nie zapominajmy, że Bayern jest jednym z nich. Ta cała sytuacja była niezręczna – mówił wówczas Niemiec.

