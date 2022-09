Gwiazdor FC Barcelony zachwycony Robertem Lewandowskim. Zdradził, co mu imponuje w Polaku

Przed letnim oknem transferowym wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jak kiepska jest sytuacja finansowa FC Barcelony. Mimo to prezydent klubu Joan Laporta zaryzykował, wyprzedając m.in. aktywa klubu, dzięki czemu pozyskał Roberta Lewandowskiego. Polak miał być liderem projektu nadzorowanego przez Xaviego i tak też się stało. Nie potrzebował zbyt dużo czasu na aklimatyzację.

Można powiedzieć, że z miejsca stał się najważniejszym piłkarzem Dumy Katalonii. Jest w kapitalnej formie. Strzela gola za golem i nic nie wskazuje na to, żeby miał się zatrzymać. Dotychczas rozegrał osiem meczów i zdobył w nich aż 11 bramek. Nie byłby też sobą, gdyby nie wyrównał lub pobił kilku rekordów. Co więcej, przewodzi klasyfikacji strzelców La Liga.

Pedri wychwala Roberta Lewandowskiego. Jest zachwycony Polakiem

Hiszpanie są wręcz zachwyceni postawą „Lewego”. Spodziewali się, że kapitan reprezentacji Polski będzie regularnie wpisywać się na listę strzelców, ale to, co aktualnie prezentuje, przekroczyło ich najśmielsze oczekiwania. Dziennikarze postanowili z tej okazji zapytać Pedriego o Roberta Lewandowskiego.

Młoda gwiazda FC Barcelony jest zachwycona Polakiem. Hiszpan wprost przyznał, że 34-latek jest rewelacyjnym piłkarzem, a do tego chętnie udziela cennych rad młodym zawodnikom. Było to chociażby widać w ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Elche. Gdy Alejandro Balde zepsuł jakieś zagrania, napastnik nie krytykował go, a podpowiadał, tłumaczył i dawał wskazówki na rozwiązanie danej sytuacji.

– To szaleństwo, że daje tyle goli i asyst. To jest po prostu maszyna w polu karnym. Współpraca z nim jest niesamowita. Pomaga młodszym piłkarzem, którzy dopiero wchodzą do zespołu i tym, co są w nim od wielu lat. Idealnie wkomponował się do drużyny zarówno na boisku, jak i poza nią – powiedział Pedri w rozmowie z katalońskim „Sportem”.

