Ujawniono listę wymagań Leo Messiego do pozostania w FC Barcelonie. Ostra reakcja klubu

Leo Messi, czyli jedna z największych gwiazd futbolu w 2021 roku zamieniła FC Barcelonę na PSG. 8 sierpnia zeszłego roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Argentyńczyk ze łzami w oczach żegnał się z kibicami. Piłkarz na początku przyznał, że nie jest na to gotowy i że wraz z rodziną był przekonany, że zostanie w Katalonii i że zdążył już ustalić warunki z Blaugraną.

Nie miałem żadnego problemu z Barceloną. Ustaliliśmy z władzami wszystkie szczegóły. Byłem przekonany do tego, by zostać w Katalonii, ale nie jest to możliwe ze względu na zasady La Ligi – tłumaczył wówczas Messi.

Lista oczekiwań Leo Messiego wobec FC Barcelony

Jak ujawnił madrycki dziennik „El Mundo”, gwiazdor o nowym kontrakcie z działaczami klubu rozmawiał już w 2020 roku. Hiszpańscy dziennikarze zdradzili wymagania Leo Messiego, które postawił przed klubem. Zdaniem mediów, pracownicy Argentyńczyka mieli w czerwcu 2020 roku wysłać ówczesnemu prezesowi FC Barcelony – Bartomeu i dyrektorowi generalnemu Oscarowi Grau listę 11 warunków, jakie klub musi spełnić, by ten pozostał w klubie. Wśród nich są takie oczekiwania finansowe jak np.:

Kontrakt do 2023 roku z możliwością jednostronnego przedłużenia współpracy ze strony Leo Messiego;

Obniżka pensji o 20 proc. w sezonie 2020/2021 oraz podwyżka o 10 proc. w dwóch kolejnych sezonach wraz z odsetkami;

Wypłata zaległej premii z odsetkami;

Bonus 10 milionów euro za podpisanie kontraktu;

Wzrost wynagrodzenia w przypadku podwyżki podatków;

Wypłaty odroczonego wynagrodzenia z sezonu 2020/2021 plus odsetek w przypadku rozwiązania kontraktu.

Poza tymi wymaganiami znalazły się te, niedotyczące warunków umowy. Na przykład FC Barcelona miałaby zapewnić na Camp Nou loży dla jego rodziny i rodziny Luisa Suareza albo prywatny lot do Argentyny dla Messich w Boże Narodzenie.

Argentyńczyk oczekiwał również, by usunięto klauzulę odejścia wynoszącą 700 mln euro i zmniejszono ją do 10 tysięcy. Zdaniem „El Mundo” ówczesny prezes FC Barcelony miał się nie zgodzić na ten warunek, bo jego zdaniem, piłkarz miałby otwarte drzwi do odejścia z klubu.

Poza tym Leo Messi oczekiwał jeszcze przedłużenia kontraktu z Pepe Costą – menedżerem FC Barcelony i przyjacielem Messiego oraz zobowiązania się do zapłacenia jego bratu – Rodrigo należnych mu prowizji.

FC Barcelona nie chciała spełnić części warunków

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy zarząd nie zgodził się na wszystkie oczekiwania, co spotkało się z negatywną reakcją rodziny Leo Messiego i odrzuceniem kontroferty. Po fiasku negocjacji w sierpniu piłkarz miał wysłać prośbę o odejście z klubu. Koniec końców Argentyńczyk został w drużynie do końca sezonu i kiedy wydawało się, że Duma Katalonii przedłuży z nim umowę, zablokowało tę możliwość LaLiga Fair Play. „El Mundo” miało uzyskać te informacje na podstawie maili zebranych przez policję przy okazji afery Barcagate.

Reakcja FC Barcelony na doniesienia „El Mundo

Przedstawiciele FC Barcelony „z oburzeniem” zareagowali na artykuł madryckiego dziennika. Klub nie zaprzeczył temu, co opublikowała ta gazeta i żałuje, że te przecieki nie dotyczą „Barcagate”, która doprowadziła do aresztowania byłego prezydenta Josepa Marii Bartomeu. Barca podkreśla, że te informacje i dokumenty nie zostały jeszcze udostępnione stronom.

„W celu ochrony praw FC Barcelona służby prawne klubu już teraz badają odpowiednie środki do podjęcia” – informuje FC Barcelona.

Czytaj też:

Gwiazdor FC Barcelony zachwycony Robertem Lewandowskim. Zdradził, co mu imponuje w Polaku