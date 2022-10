Mecz RCD Mallorca – FC Barcelona. O której i gdzie obejrzeć spotkanie w TV i online?

Po przerwie reprezentacyjnej wróciły rozgrywki ligowe. W siódmej kolejce LaLigi mocno osłabiona FC Barcelona zmierzy się z RCD Mallorcą na wyjeździe. Przypomnijmy, Ronald Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong, Memphis Depay czy Hector Bellerin wrócili kontuzjowani z meczów reprezentacji narodowych.

Na szczęście bez żadnych kontuzji do FC Barcelony wrócił Robert Lewandowski, który będzie mógł podwyższyć swój dorobek bramkowy. 34-latek w ośmiu meczach zdobył 11 bramek, z czego osiem w samej LaLidze.

Trener RCD Mallorca Javier Aguirre docenił Roberta Lewandowskiego

Przed meczem na konferencji prasowej trener gospodarzy docenił kunszt strzelecki kapitana reprezentacji Polski. Szkoleniowiec przyznał, że widział go wielokrotnie w telewizji. – To dobry transfer dla ligi. Polak jest kilerem w polu karnym, nie możesz dać mu ani jednego centymetra wolnej przestrzeni – przyznał Javier Aguirre.

Ponadto stwierdził, że fakt, iż Robert Lewandowski występuje w reprezentacji Polski sprawia, że Meksyk ma „przechlapane” na mundialu w Katarze.

Mecz RCD Mallorca – FC Barcelona. Gdzie i kiedy obejrzeć ten mecz w TV i online?

Jak to wyjdzie w praktyce? Przekonamy się już w sobotę 1 października, kiedy to RCD Mallorca zmierzy się z FC Barceloną. Spotkanie to zaplanowano na godz. 21:00 polskiego czasu. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ 4K Ultra i Canal+ Premium oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Canal+ Online.

Czytaj też:

Rywal Roberta Lewandowskiego może przedłużyć kontrakt z FC Barceloną. Xavi chce wynagrodzić napastnika