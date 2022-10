Robert Lewandowski będzie mógł zagrać u boku Leo Messiego. Dziennikarze podają datę

Robert Lewandowski w letnim okienku transferowym dołączył do FC Barcelony z Bayernu Monachium. Polski napastnik z miejsca stał się kluczowym ogniwem w barwach Blaugrany i uważany jest za jednego z najlepszych zawodników LaLigi.

Leo Messi i Robert Lewandowski mogą zagrać razem

Hiszpańscy dziennikarze informują, że u boku Roberta Lewandowskiego niedługo zobaczymy Leo Messiego, który ma wrócić do stolicy Katalonii. Dziennikarz specjalizujący się w lidze hiszpańskiej – Jakub Kręcidło zamieścił na swoim Twitterze wpis potwierdzający powrót gwiazdora do FC Barcelony.

„Argentyńska dziennikarka, która niedawno była w Barcelonie, robiła wywiady w klubie i miała swego czasu sporo kontaktów w Barcy, podaje: 1 lipca 2023 Leo Messi będzie piłkarzem Barcelony” – napisał.

Ciekawe, chociaż sam nie wiem, czy to byłoby dobre wyjście dla wszystkich stron – skomentował dziennikarz.

Lista warunków Leo Messiego, by pozostać w FC Barcelonie

Przypomnijmy, Leo Messi w 2021 roku zamienił FC Barcelonę na PSG. 8 sierpnia minionego roku zorganizowano oficjalną konferencję prasową, na której wzruszony Argentyńczyk pożegnał się z kibicami i rodziną. Piłkarz przekonywał wówczas, iż wraz z rodziną był przekonany, że zostanie, bo zdążył ustalić warunki nowego kontraktu z Dumą Katalonii. Jednak nie udało się dopiąć wszystkich warunków ze względu na LaLiga Fair Play.

W połowie września dziennikarze „El Mundo” ujawnili warunki Argentyńczyka, jakie ten przedstawił władzom Blaugrany. Hiszpanie poinformowali o 11 punktach, które musieli spełnić władze klubu.

Gwiazdor chciał m.in. kontraktu do 2023 roku z możliwością jednostronnego rozwiązania przez samego zawodnika, 10 mln euro za podpisanie kontraktu, wypłatę zaległej premii oraz Argentyńczyk oczekiwał, by usunięto klauzulę odejścia wynoszącą 700 mln euro i zmniejszono ją do 10 tysięcy.

