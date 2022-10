Robert Lewandowski nie może się doczekać El Clasico. Zdradził w klubowej telewizji, jakie towarzyszą mu emocje

Już w niedzielę 16 października na piłkarskich kibiców czeka wyjątkowe wydarzenie. FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Tegoroczne El Clasico będzie tym bardziej wyjątkowe, bo wystąpi w nim Polak – Robert Lewandowski. Na temat tego meczu dziennikarze Barca TV wypytali kapitana Biało-Czerwonych.

Robert Lewandowski: El Clasico będzie dla nas czymś specjalnym

Napastnik FC Barcelony przyznał, że El Clasico jest zawsze czymś wyjątkowym. – To mecz inny niż pozostałe, ale z drugiej strony to też kolejny mecz w LaLidze. Zwycięstwo z Realem Madryt w klasyku będzie dla nas czymś specjalnym – stwierdził, cytowany przez fcbarca.com. 34-latek podkreślił, że mimo iż to jest najciekawszy mecz sezonu dla kibiców, to trzeba pamiętać o pozostałych spotkaniach w LaLiga.

Kapitan reprezentacji Polski miał okazję zagrać już w jednym klasyku, był to mecz towarzyski na przedsezonowym tournée. Lewandowski zapytany, co najbardziej zapadło mu w pamięci, odpowiedział, że już wtedy zrozumiał, że ten mecz to wyzwanie. – Teraz to El Clasico będzie na pewno inne, ale mam już jakieś doświadczenie – kontynuował.

Robert Lewandowski porównał El Clasico do innych derbów

34-letni napastnik przyznał, że jego marzeniem było zagranie w takim meczu. – To nie tylko wielkie marzenie, ale też wyzwanie, aby dać kibicom wiele radości – podkreślił. Polak przyznał w telewizji klubowej, iż wie, co oznacza mecz derbowy. Kapitan Biało-Czerwonych porównał ten mecz do derbów Zagłębia Ruhry. – W barwach Borussii Dortmund grałem derby z Schalke i wiem, że to jeden z największych meczów w Niemczech, a także w Europie – stwierdził, dodając na koniec, że jest gotowy na ten mecz i podekscytowany.

Czytaj też:

Jan Urban dla „Wprost”: Na pewno Barcelony nie można skazywać na porażkę w El Clasico w Madrycie