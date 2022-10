Xavi najgorszym trenerem Barcelony od lat. Liczby brutalnie go weryfikują

Xavi zastąpił na stanowisku trenera FC Barcelony Ronalda Koemana 5 listopada 2021 r. Dla kibiców Blaugrany ten moment miał być naznaczeniem nowej, lepszej ery w klubie. Liczby wskazują na coś zupełnie odwrotnego. Nie tak to miało wyglądać.

Xavi najgorszym szkoleniowcem Barcelony od dwóch dekad

Xavi zaliczył debiut na ławce trenerskiej Blaugrany 20 listopada 2021 r. w derbowym spotkaniu przeciw Espanyolowi. Jego początki nie należały do najłatwiejszych, bo już w kolejnym spotkaniu FC Barcelona nie zdołała pokonać SL Benfiki w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszą porażkę Xavi odnotował dwa tygodnie po debiucie, ulegając przed własną publicznością Realowi Betis 1:3.

Dłuższa seria bez porażki drużyny Xaviego na wszystkich frontach rozpoczęła się 23 stycznia 2022 r. wyjazdowym zwycięstwem nad Deportivo Alaves. Kibice Dumy Katalonii cieszyli się nią aż do 14 kwietnia. Ulegli wówczas Eintrachtowi Frankfurt 2:3 w półfinale Ligi Europy. Mimo przeważającej ilości zwycięstw Xavi nie może poszczycić się najlepszymi wynikami.

We wszystkich 50 spotkaniach w roli trenera FC Barcelony Hiszpan zwyciężył 28 razy, 11. zremisował i 11-krotnie musiał uznać wyższość rywali. Stanowi to jedynie 56 proc. zwycięstw, co jest najgorszym bilansem pośród trenerów Barcelony od 2003 r., kiedy na ławce trenerskiej Blaugrany zasiadał Frank Rijkaard. Holender na tym etapie miał tyle samo zwycięstw, ale o jeden remis więcej i jedną porażkę mniej.

twitter

Dla porównania, Pep Guardiola osiągnął 37 zwycięstw, Tito Vilanova 36, Gerardo Martino 37, Luis Enrique 42, Ernesto Valverde 36 a Ronald Koeman 33. Quique Setién poprowadził Blaugranę tylko w 25 spotkaniach, zwyciężając 16-krotnie.

twitter

Xavi o potencjalnym opuszczeniu Barcelony

Jeszcze przed przegranym 3:1 El Clasico Xavi wypowiedział się o potencjalnym zakończeniu współpracy z Dumą Katalonii.

– Wiem, że ludzie przykładają dużo uwagę do samych wyników, ale chcemy wygrać, grając dobry futbol. Tego właśnie chcemy. W dniu, w którym będę widział, że nie jestem rozwiązaniem dla klubu, to odejdę – powiedział szkoleniowiec Barcelony.

Czytaj też:

Xavi wskazał przyczyny porażki z Realem Madryt. Wspomniał o Robercie LewandowskimCzytaj też:

Szalona końcówka El Clasico. Real Madryt pokazał klasę, Lewandowski nie pomógł FC Barcelonie