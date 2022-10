Robert Lewandowski nominowany do prestiżowej nagrody. Rywalizuje z wielkimi gwiazdami

Robert Lewandowski szybko zaaklimatyzował się w FC Barcelonie i stał się jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników początku sezonu La Liga. Polak w 11 meczach na krajowym podwórku strzelił aż 12 bramek, a do tego dorobku dołożył cztery asysty. 34-latek jest ostoją ofensywy Dumy Katalonii oraz nadzieją kibiców Blaugrany na to, że zespół z Camp Nou utrzyma wysoką skuteczność aż do końca rozgrywek.

Robert Lewandowski nominowany w La Liga

Strzeleckie popisy kapitana reprezentacji Polski nie umknęły uwadze władzom La Liga, które w sierpniu i wrześniu nominowały go do nagrody dla piłkarza miesiąca. Wówczas po statuetkę sięgali kolejno Borja Iglesias z Realu Betis i Federico Valverde z Realu Madryt. Lewandowski ma jednak okazję udowodnić, że powiedzenie „do trzech razy sztuka” znajduje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo został właśnie nominowany do tytułu najlepszego zawodnika października.

W głosowaniu, które La Liga organizuje razem z grą FIFA, Lewandowski powalczy o tytuł z takimi gwiazdami ligi hiszpańskiej jak Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Joselu (RCD Espanyol), Federico Valverde (Real Madryt), Brais Mendez (Real Sociedad), Sergio Leon (Real Valladolid) i Isi Palazon (Rayo Vallecano). Na poszczególnych piłkarzy można głosować za pośrednictwem serwisu easports.com.

Polski napastnik jeszcze przed mistrzostwami świata będzie miał szansę na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w La Liga. FC Barcelona już 29 października zagra na wyjeździe z Valencią, a w listopadzie powalczy i ligowe punkty z Almerią i Osasuną. Duma Katalonii po mundialu wróci do gry 31 grudnia, kiedy to podejmie na Camp Nou lokalnego rywala, czyli Espanyol.

