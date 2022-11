Robert Lewandowski powiedział, co sądzi o Leo Messim. Nie owijał w bawełnę

Pierwszy sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie indywidualnie rozpoczął się znakomicie. Inaczej ma to się w odniesieniu do osiągnięć drużynowych. Katalończycy odpadli z Ligi Mistrzów i zajmują drugie miejsce w tabeli La Liga, tracąc do Realu Madryt jeden punkt. Od momentu odejścia Leo Messiego z Dumy Katalonii, nie wiedzie im się najlepiej. Polak niejednokrotnie był już porównywany do Argentyńczyka, jednak to zdecydowanie naciągana opinia. Co o obecnym skrzydłowym PSG sądzi kapitan reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski powiedział, co sądzi o Leo Messim

W „La Vanguardii” pojawił się wywiad z napastnikiem FC Barcelony, podczas którego dziennikarze przygotowali grę „Co Robert Lewandowski sądzi o...?”. Nie mogło tutaj zabraknąć pytania o Leo Messiego. Polak nie potrzebował dłuższego zastanowienia.

– Legenda, wielki piłkarz. Trudno sobie wyobrazić to, co osiągnął w FC Barcelonie – powiedział „RL9”.

Kapitan reprezentacji Polski nie ukrywał także podziwu względem swojego młodszego kolegi klubowego, Pedriego. Zdaniem Roberta Lewandowskiego z każdym miesiącem Hiszpan będzie brał na siebie większą odpowiedzialność w zespole.

Kiedy następne spotkanie FC Barcelony?

We wtorek, 1 listopada FC Barcelona rozegrała swoje ostatnie spotkanie Lidze Mistrzów podczas kampanii 2022/23. Katalończycy bez Roberta Lewandowskiego w składzie pokonali na wyjeździe Viktorię Pilzno 4:2.

Kolejny mecz Blaugrana rozegra przed własną publicznością, a jej przeciwnikiem będzie Almeria. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 5 listopada o 21:00.

