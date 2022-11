Szok w meczu FC Barcelony! Robert Lewandowski wyleciał z boiska

We wtorek, 8 października FC Barcelona z Robertem Lewandowskim składzie rozegrała wyjazdowe spotkanie z CA Osasuną. Duma Katalonii podeszła do spotkania w roli lidera La Liga po tym, jak Real Madryt potknął się w wyjazdowym meczu z Rayo Vallecano. Mimo dużego osłabienia kadrowego Xavi zdołał ułożyć solidną jedenastkę, która wyszła na spotkanie z wówczas szóstymi w tabeli Los Rojillos.

Blaugrana wyszła na to spotkanie składem: Marc Andre Ter-Stegen – Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba – Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pedri – Ferran Torres, Robert Lewandowski i Ousmane Dembele.

CA Osasuna – FC Barcelona. Robert Lewandowski obejrzał czerwoną kartkę

FC Barcelona wyszła na mecz na Estadio El Sadar jako bezapelacyjny faworyt, choć podopieczni Jagoby Arrasate byli pewni siebie po dwóch ligowych zwycięstwach z rzędu. Na przedmeczowej konferencji prasowej Xavi przyznał, że ich rywale są „na fali” i należy spodziewać się trudnego spotkania.

Początek spotkania agresywnie rozpoczęli Los Rojillos. W piątej minucie spotkania Jon Moncayola oddał pierwszy strzał, jednak po rykoszecie defensora FC Barcelony przeleciał on obok bramki. Gospodarze mieli rzut rożny, który zakończył się bramką. Piłkę do siatki głową skierował David Garcia, choć piłkarze Blaugrany doszukiwali się faulu Unaia Garcii na Marcosie Alonso. Sędzia uznał, że zagranie było czyste, choć w sieci od razu wybuchło mnóstwo kontrowersji.

W 11. minucie spotkania Robert Lewandowski ujrzał żółtą kartkę. FC Barcelona w pierwszym kwadransie rywalizacji nie miała żadnej groźnej sytuacji do zdobycia bramki. Wątpliwościom można było poddać grę Sergio Busquetsa, który kilkukrotnie tracił piłkę w środkowej strefie boiska, przez co CA Osasuna dochodziła do groźnych sytuacji.

Pierwszy strzał FC Barcelona oddała w 23 minucie spotkania, jednak piłka po uderzeniu Alejandro Balde minęła słupek bramki strzeżonej przez Aitora Fernandeza o kilka metrów. Kilka minut później kapitan reprezentacji Polski próbował zagrozić bramkarzowi gospodarzy, jednak strzał był zdecydowanie za lekki. W 30. minucie spotkania Robert Lewandowski obejrzał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną za faul na Davidzie Garcii. Polak został wyrzucony z boiska po raz pierwszy odkąd gra w FC Barcelonie.

Zdziesiątkowana Blaugrana do końca pierwszej połowy próbowała wyprowadzać ataki, jednak bezskutecznie. W 46. minucie meczu Ferran Torres skierował piłkę do siatki, ale sędzia boczny uniósł chorągiewkę w górę, co oznaczało pozycję spaloną. Podopieczni Xaviego zeszli do szatni z bagażem jednego gola do odrobienia.

FC Barcelona narzuciła błyskawiczne tempo. Gospodarze nie wytrzymali

Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy David Garcia obejrzał żółtą kartkę za faul na Ferranie Torresie. Barca narzuciła błyskawiczne tempo, co zaowocowało bramką w 48. minucie meczu. Mocnym strzałem z pola karnego bramkarza gospodarzy pokonał Pedri. Tablica wyników pokazywała rezultat 1:1. W przerwie spotkania czerwoną kartkę obejrzał Gerard Pique, który mecz rozpoczął na ławce rezerwowych. Powodem takiej decyzji sędziego były protesty. Blaugrana poczuła krew i próbowała pójść za ciosem, jednak CA Osasuna prezentowała się solidnie w obronie.

W 59. minucie spotkania Kike Garcia zastąpił Lucasa Torro, który miał na koncie żółty kartonik. Podopieczni Jagoby Arrasate kilkukrotnie próbowali zagrozić bramce Marca Andre Ter-Stegena, jednak za każdym razem piłka lądowała w rękach Niemca. Szybkie ataki Blaugrany skutkowały częstymi faulami i żółtymi kartkami dla przeciwników. Jeszcze przed końcem spotkania można było dojść do wniosku, że to jeden z najbardziej „kolorowych” meczów bieżącego sezonu La Liga. Do 66. minuty meczu sędzia Jil Manzano pokazał 9 żółtych kartek, z czego dwie powędrowały na konto Roberta Lewandowskiego i jedna dla trenera Blaugrany, Xaviego. Do tego dorzucił wcześniej wspomnianą czerwoną kartkę dla Pique.

Trzy minuty później Chimy Avila zaryzykował groźnym strzałem zza pola karnego, który bramkarz gości skutecznie sparował na rzut rożny. Obaj trenerzy zdecydowali się na zmiany. W ekipie gospodarzy na boisku pojawili się Darko Brasanac i Ruben Pena, którzy zastąpili Rubena Garcię oraz Aimara Orozę, natomiast Xavi zdjął Andreasa Christensena, a w jego miejscu pojawił się Gavi. Kilka minut później na ławkę rezerwowych Barcelony powędrowali Ferran Torres i Ousmane Dembele, a w drugą stronę Ansu Fati i Raphinha.

W końcowej fazie spotkania Los Rojillos częściej utrzymywali się przy piłce. Jagoba Arrasate zdjął z boiska Chimyego Avilę i Moiego Gomeza. W ich miejsca wpuścił Ante Budimira oraz Kike Barję. 86. minuta spotkania przyniosła prawdziwą sensację. Frenkie De Jong posłał doskonałą piłkę za plecy obrońców, a Raphinha wykorzystał moment, w którym Aitor Fernandez wyszedł daleko od bramki i pokonał go strzałem głową. FC Barcelona objęła prowadzenie 2:1. Dwie minuty później Chadi Riad zastąpił na boisku Pedriego. Blaugrana dowiozła ten wynik do końca meczu.

