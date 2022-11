Za ten faul Robert Lewandowski został wyrzucony z boiska. Jest nagranie

FC Barcelona w wyjazdowym spotkaniu 14. kolejki La Liga wprawdzie pokonała Osasunę Pampeluna, ale po meczu powodów do zadowolenia nie ma Robert Lewandowski. Polak opuścił boisko w 31. minucie po tym, jak obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za faul na rywalu. I chociaż 34-latek próbował dyskutować sędzią i wpłynąć na jego decyzję, to po chwili i tak musiał zejść z murawy.

Robert Lewandowski z czerwoną kartką. Jest nagranie

Nagranie ukazujące faul kapitana reprezentacji Polski pojawiło się w mediach społecznościowych, a konkretnie na twitterowym kanale Eleven Sports. Widać na nim, jak Lewandowski wyskakuje do długiego podania od jednego z kolegów, ale zamiast skupić się na walce o piłkę, uderza rywala łokciem.

Sytuacja z udziałem byłego gwiazdora Bayernu Monachium była na bieżąco komentowana przez dziennikarzy, którzy zauważyli, że sędzia słusznie odesłał napastnika do szatni. „Lewandowski powinien podziękować sędziemu, że to druga żółta, a nie bezpośrednia czerwona. Bo o co się kłóci, to nie mam pojęcia” – napisał Krzysztof Stanowski. „Zasłużenie Robert Lewandowski wylatuje z boiska. 60 minut więcej odpoczynku, bez kontuzji i z dużym głodem przyjedzie na kadrę. Czesław Michniewicz raczej zadowolony” – żartował Łukasz Wiśniowski z Canal+ Sport.

Rację arbitrowi przyznał też dyrektor Canal+ Michał Kołodziejczyk, który przy okazji przypomniał, że w ostatnim ligowym starciu z Almerią Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego. „Słuszna czerwona kartka dla Roberta. Zły czas. Najpierw niestrzelony karny, teraz pół godziny na boisku i do szatni. Następny mecz Barcelony po mundialu” – napisał.

Łukasz Gikiewicz, który często pojawia się w studiach telewizyjnych w roli eksperta, zaznaczył z kolei, że faul Lewandowskiego był ewidentny. „Widział dokładnie obrońcę” – przekonywał.

