Xavi nie zgadza się z czerwoną kartką dla Roberta Lewandowskiego. „Czujemy się skrzywdzeni”

FC Barcelona „odjechała” Realowi Madryt na pięć punktów w tabeli La Liga. Duma Katalonii ma rozegrany jeden mecz więcej od mistrza Hiszpanii, zatem w czwartek przewaga ta może zmaleć do dwóch oczek. Triumf w wyjazdowym spotkaniu z CA Osasuną, pomimo godzinnej gry w osłabieniu, udowodnił kibicom na całym świecie, że Blaugrana ma wszelkie argumenty ku temu, by walczyć o najwyższy cel w lidze i pucharach. Tym razem Robert Lewandowski nie pomógł swojej drużynie, ponieważ musiał udać się do szatni przez dwie żółte kartki. Xavi twierdzi, że nie powinno tak się stać.

Xavi nie zgadza się z czerwoną kartką dla Roberta Lewandowskiego

Trener FC Barcelony zwrócił uwagę nie tylko na wyrzucenie „Lewego” z boiska, ale też gola zdobytego przez CA Osasunę. Jego zdaniem został on zdobyty niesłusznie, ponieważ podczas walki o piłkę doszło do faulu na Marcosie Alonso.

– Czujemy się skrzywdzeni. To były bardzo niesprawiedliwe decyzje. Wszystko było przeciwko nam, bo najpierw gol, przy którym był faul, a potem wyrzucenie Lewandowskiego, które było wątpliwe. Moja opinia jednak się nie liczy, bo sędzia znowu nie ma zamiaru się wypowiedzieć. Uważam, że arbiter powinien się wytłumaczyć i powiedzieć, co widział i dlaczego podejmował takie decyzje – powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Xavi.

Tak trener FC Barcelony zmotywował zawodników w przerwie

Piłkarze z Katalonii zeszli do szatni, przegrywając 0:1. Pomimo gry w osłabieniu i bagażu jednej bramki do odrobienia, nie stracili wiary w końcowy sukces, a trener skutecznie ich ku temu zmotywował.

– Powiedziałem zawodnikom, żeby wierzyli, bo w dziesięciu też możemy zdominować mecz, ale musimy grać inteligentnie, a nasze momenty nadejdą. To bardzo ważne zwycięstwo, które doda nam odwagi oraz wiary i nas zjednoczy. Świętowaliśmy w szatni. Jestem bardzo dumny z zespołu, ale jest za wcześnie, aby mówić, że dzięki niemu wygramy ligę – dodał Xavi.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra już po mistrzostwach świata w Katarze. 31 grudnia zmierzą się na Camp Nou w derbach Barcelony z Espanyolem.

