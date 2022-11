Gerard Pique szczerze o zakończeniu kariery. Hiszpan zaskoczył wyznaniem

Mecz FC Barcelona – UD Almeria był ostatnim w karierze Gerarda Pique, który zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Hiszpański obrońca w 83. minucie został pożegnany owacjami na stojąco. Jeden z fanów chciał nawet wbiec na murawę, by osobiście podziękować obrońcy, ale ten plan udaremniła mu ochrona.

Po meczu Gerard Pique wygłosił przemówienie. – W życiu przychodzi taki czas, kiedy się starzejesz i zdajesz sobie sprawę, że trzeba odejść. Kocham ten klub. Jestem przekonany, że kiedyś wrócę. Urodziłem się tutaj i umrę tutaj – powiedział na pożegnanie.

Były już piłkarz udzielił ostatnio wywiadu Ibaiowi Llanosowi, w którym skomentował decyzję dotyczącą przejścia na emeryturę w listopadzie.

Gerard Pique: Odszedłbym wcześniej

Były już środkowy obrońca FC Barcelony wyjaśnił, że od początku sezonu nie miał najlepszych odczuć w związku z kontynuowaniem swojej piłkarskiej kariery, ale potrzeby zespołu sprawiły, że do tej pory nie było możliwości pożegnania się z piłką nożną. – Gdyby nie było kontuzji na mojej pozycji, odszedłbym wcześniej – podkreślił, cytowany przez kataloński „Sport”.

Dlaczego w listopadzie przejść na emeryturę? Powodów jest wiele. Ludzie już wiedzą, że zacząłem sezon od rozmowy z Xavim, który powiedział mi, że będzie mi ciężko o grę – wyjaśnił Gerard Piqué

Pique o pożegnaniu: Zdałem sobie sprawę

Hiszpan ocenił na chłodno swoje pożegnanie w meczu z UD Almerią. – To, co wydarzyło się w sobotę, było dla mnie spektakularne. Nie przywiązywałem takiej wagi do pożegnania, ale wtedy zdałem sobie sprawę, jak bardzo ludzie mnie docenili. Nie lubię się żegnać i nie żegnam się z FC Barceloną, bo nadal będę związany z klubem – zdradził Pique.

