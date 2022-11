W FC Barcelonie może dojść do wielkich zmian. Klub już nad tym pracuje

Po raz ostatni FC Barcelona zmieniła herb w 2002 roku. Od tamtej pory klub osiągnął mnóstwo sukcesów, wychował wielu piłkarzy zaliczanych do grona najlepszych na świecie, ale też miewał gorzkie chwile. W międzyczasie funkcjonowanie klubu wielokrotnie się zmieniało. Nowi prezesi, zawodnicy, sponsorzy, koszulki, remonty stadionu i można dojść do wniosku, że niezmienny został jedynie herb klubu. Wiele wskazuje na to, że także i on wkrótce będzie wyglądać inaczej.

Media: FC Barcelona może zmienić herb

O całej sprawie jako pierwszy poinformował kataloński dziennikarz Carles Aguilar Catalan. Co ciekawe, projekt rebrandingowy po raz pierwszy został zaakceptowany przez włodarzy klubu w 2018 roku, jednak ostatecznie się z niego wycofano. Publicysta zaznaczył, że pomysł wciąż jest wdrażany i trwają nad nim prace.

Niestety nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie miałby wyglądać nowy herb FC Barcelony. Według wstępnych ustaleń dziennikarza na stałe miałby zostać z niego usunięty napis „FCB”.

Catalan: Zawsze dobrze wprowadzać innowacje

Jednocześnie kluczowe elementy herbu, tj., np. krzyż św. Jerzego, flaga Katalonii oraz wyśrodkowane niebiesko-czerwone pasy i piłka miałyby zostać zachowane. Carles Aguilan Catalan zaznacza, że bardzo by chciał zobaczyć nowy herb klubu z Katalonii.

„Zawsze dobrze jest wprowadzać innowacje i odnawiać pewne rzeczy. W rzeczywistości herb Barcelony na przestrzeni dziejów zmienił się dziesięć razy, a od ostatniej zmiany minęło 20 lat. Myślę, że jeśli klub zrobi to w odpowiednim czasie, to zostanie to przyjęte pozytywnie” – napisał na Twitterze kataloński publicysta.

