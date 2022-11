Jest decyzja w sprawie zawieszenia dla Roberta Lewandowskiego. Przedstawiciele LaLigi byli bezlitośni

Komisja LaLigi zadecydowała w sprawie zawieszenia dla Roberta Lewandowskiego, który w meczu z Osasuną Pampeluna we wtorek 8 listopada obejrzał dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną.

W 11. minucie Polak obejrzał żółty kartonik za faul na Vidalu. Drugi kartonik „Lewy” zarobił w 31. minucie, kiedy uderzył łokciem w okolice twarzy Victora Garcię.

Gest Roberta Lewandowskiego po czerwonej kartce

34-letni napastnik, schodząc z boiska gestykulował i łapał się za nos. Sędzia wychwycił ten gest i uznał to za pogardę skierowaną w jego stronę, co odnotował w pomeczowym raporcie. Kapitan reprezentacji Polski na gali wręczenia Złotego Buta, która była dzień później wyjaśnił, że on pokazywał w stronę Xaviego.

Jeśli pytacie mnie o ten gest, to trochę zabawne, bo w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Xavim, że jeśli zobaczę żółtą kartkę, to mam uważać, bo mogę wylecieć z boiska. To było dla Xaviego, a nie dla sędziego – powiedział jakiś czas temu kapitan reprezentacji Polski, cytowany przez „Marcę”.

Dodatkowe dwa mecze zawieszenia dla Roberta Lewandowskiego

Komitet LaLigi nie zinterpretował tego w ten sposób i dlatego dodatkowo ukarał Roberta Lewandowskiego. Komisja postanowiła ukarać Lewandowskiego jednym meczem zawieszenia za wykluczenie z gry za podwójną żółtą kartkę i dwoma kolejnymi za „pogardliwe lub lekceważące zwrócenie się do sędziego” na mocy artykułu 124 Kodeksu Dyscyplinarnego Federacji.

W związku z tym zawieszeniem Robert Lewandowski straci trzy spotkania w lidze przeciwko Espanyolowi, Atletico Madryt i Getafe. Dziennikarze „AS-a” informują, że przedstawiciele FC Barcelony ponownie złożą odwołanie w tej sprawie.

