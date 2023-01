Diego Simeone podjął kluczową decyzję. O wszystkim poinformował prezydenta Atletico

Kariera trenerska Diego Simeone jest bardzo długa i jak każda ma wzloty i upadki, jednak w przeciwieństwie do innych szkoleniowców i klubów, Argentyńczyk utrzymuje swoją posadę w Atletico Madryt od około dwunastu lat. Były piłkarz Los Rojiblancos trafił na ławkę trenerską do stolicy Hiszpanii 23 grudnia 2011 roku z argentyńskiego Racing Club.

Przez te dwanaście lat Diego Simeone zdobywał dwukrotnie Ligę Europy UEFA (2011/12, 2017/18), Superpuchar Europy (2012 i 2018), mistrzostwo Hiszpanii (2013/14 i 2020/21) oraz po jednym razie Copa Del Rey 2013 i Superpuchar Hiszpanii 2014. Ponadto za czasów Argentyńczyka Atletico Madryt dwukrotnie docierało do finału Ligi Mistrzów (2013/14 i 2015/16).

Diego Simeone odchodzi z Atletico Madryt

Jednak wszystko na to wskazuje, że czas panowania Diego Simeone w Atletico Madryt się kończy. Według Paco Garcii Caridada z „El Chiringuito” Argentyńczyk odejdzie wraz z końcem sezonu. Dziennikarz dodał, że trener miał poinformować zarząd o swojej decyzji. Co ciekawe, szkoleniowiec ma kontrakt do 2024 roku.

W obecnym sezonie Atletico Madryt bardzo kiepsko sobie radzi na wszystkich frontach. Hiszpanie nie wyszli z grupy Ligi Mistrzów zajmując ostatnie miejsce w grupie, co nie dało im nawet awansu do Ligi Europy, a w LaLiga podopieczni Diego Simeone zajmują dopiero piąte miejsce z dwudziestoma siedmioma oczkami po 16. kolejkach i mają stratę czternastu punktów do lidera. Los Rojiblancos zagrają na wyjeździe kolejny mecz 15 stycznia 2023 roku z 14. drużyną w tabeli – Almerią.

