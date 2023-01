Robert Lewandowski stracił konkurenta. Memphis Depay zaprezentowany w nowym klubie

Po przyjściu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony sytuacja Pierre-Emericka Aubameyanga i Memphisa Depaya w barwach Blaugrany się skomplikowała. Obaj napastnicy aspirowali do gry w wyjściowej jedenastce, co ostatecznie skończyło się odejściem tego pierwszego do Chelsea. Z racji tego, że kontrakt Holendra dobiegał końca, on również postanowił rozstać się z Dumą Katalonii.

Po odejściu Pierre-Emericka Aubameyanga do Chelsea jedynym konkurentem Roberta Lewandowskiego w linii ataku FC Barcelony był Memphis Depay, który do Dumy Katalonii trafił na zasadzie wolnego transferu w 2021 roku. Memphis Depay odszedł z FC Barcelony Z racji tego, że umowa Holendra wygasała wraz z końcem tego sezonu przedstawiciele FC Barcelony i napastnika musieli zdecydować, co dalej. Pierwotnie mówiło się o chęci przedłużenia kontraktu z Depayem, który po przyjściu Polaka musiał zająć miejsce na ławce rezerwowych. Jednak w ostatnim czasie w mediach jednak pojawiały się informacje, że reprezentant Holandii może odejść z klubu. Plotki te okazały się prawdziwe, bo już w piątek 20 stycznia oficjalnie poinformowano o transferze napastnika, który zdecydował się pozostać w Hiszpanii. "Memphis Depay jest nowym graczem Rojiblanco!" – informuje w komunikacie Atletico Madryt. "Nowy napastnik podpisał swój kontrakt z naszym klubem po pozytywnym przejściu odpowiednich badań medycznych w Clínica Universidad de Navarra" – czytamy. twitter Memphis Depay został zaprezentowany w nowych barwach Holender został zaprezentowany w Atletico Madryt tego samego dnia, czyli w piątek 20 stycznia w Cívitas Metropolitano. Transmisję z tego wydarzenia można było śledzić na żywo portalach społecznościowych i stronie internetowej stołecznego klubu Depay podpisał kontrakt z Atletico na dwa i pół roku. Z kolei jak informuje Fabrizio Romano, czyli bardzo dobrze poinformowany dziennikarz w kwestii transferów, za napastnika FC Barcelona otrzyma od Atletico około 3-4 mln euro. twitter Robert Lewandowski pozostał bez konkurenta W przeszłości Memphis Depay występował w barwach PSV Eindhoven, Manchesteru United i Olympique Lyon. W barwach FC Barcelony Holender rozegrał 42 spotkania, w których strzelił 14 bramek. Obecnie w barwach Dumy Katalonii Robert Lewandowski jest jedynym nominalnym napastnikiem. Na tej pozycji może zastąpić go Ferran Torres, którego w niektórych meczach Xavi ustawiał na "dziewiątce". Czytaj też:

