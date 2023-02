Fatalne doniesienia o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego. Media: Straci ważny mecz

FC Barcelona ma za sobą dwa przegrane mecze, w tym jeden szczególnie istotny. Mowa oczywiście o rewanżowym spotkaniu z Manchesterem United w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Duma Katalonii poległa w dwumeczu 3:4, a na Old Trafford padł wynik 2:1 dla Czerwonych Diabłów. Robert Lewandowski strzelił w tym meczu jedynego gola dla Blaugrany z rzutu karnego. Jak można było zauważyć, tuż po zdobytej bramce kapitan reprezentacji Polski miał wyraźny grymas na twarzy i złapał się za tułów.

Bardzo szybko w mediach pojawiły się doniesienia o rzekomej kontuzji Polaka, jednak zdołał zagrać całe spotkanie. Nie inaczej było w przegranym meczu 26 lutego przeciwko znacznie niżej notowanej w tabeli La Liga Almerii. „Lewy” zagrał pełne 90. minut., jednak zagrał fatalne i ponownie bezproduktywne spotkanie, o którym podobnie jak jego koledzy, będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Tymczasem media podały jeszcze gorszą informację o Polaku.

Media: Robert Lewandowski kontuzjowany. Nie zagra w El Clasico

Robert Lewandowski miał odnieść kontuzję podczas ostatniego spotkania z Almerią, który FC Barcelona sensacyjnie przegrała 0:1. Według doniesień „Relevo” Polak ma pauzować dwa tygodnie. Jest to o tyle fatalna informacja, że najbliższy mecz Blaugrana rozegra przeciwko Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu w ramach półfinału Pucharu Króla.

twitter

Co oznacza brak Roberta Lewandowskiego w El Clasico?

Kapitan reprezentacji Polski przechodzi przez jeden z najgorszych okresów sportowych w swojej karierze. W 2023 roku tylko dwukrotnie trafił do siatki w ramach rozgrywek La Liga, co w porównaniu do chwil przed mundialem w Katarze, jest niemal katastrofalne.

Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu Barca i Królewscy mierzyli się ze sobą w ramach finału Superpucharu Hiszpanii i lepsi okazali się podopieczni Xaviego. „Lewy” zdobył wówczas swojego debiutanckiego gola w El Clasico i kiedy wydawało się, że ten triumf wzniesie go na wyżyny, dzieje się zupełnie odwrotnie. Jeśli RL9 nie wybiegnie na boisko, wówczas FC Barcelona pozostanie bez nominalnej „dziewiątki” na najbliższy mecz z Realem Madryt.

Czytaj też:

Koszmar Roberta Lewandowskiego. Tak źle nie było od latCzytaj też:

Piotr Urban dla „Wprost”: Od Barcelony można i należy wymagać, żeby wygrywała