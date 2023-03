FC Barcelona pozbędzie się Roberta Lewandowskiego? Zaskakujące doniesienia mediów

FC Barcelonę trapią ogromne kłopoty finansowe, by nim zapobiec, prezes Joan Laporta uruchomił tzw. dźwignie finansowe, by do klubu móc sprowadzić wielu bardzo dobrych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego, który po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium postanowił zmienić otoczenie.

Kłopoty finansowe FC Barcelony

Ustanowiony we wrześniu przez LaLigę limit płacowy FC Barcelony wynosił 656 milionów euro. Pod koniec lutego Primiera Division przedstawiła nowe limity klubów. Według najnowszych danych, pula Dumy Katalonii spadła do 648 824 000 euro. Na razie klub mieści się w wyznaczonym limicie, ale hiszpańskie media spekulują, iż według szacunków latem limit na pensje Blaugrany może spaść nawet do 400-450 milionów, co będzie oznaczało, że klub będzie musiał dokonać cięć wysokości 200 mln euro.

Brytyjski „The Sun” zacytował jedną z niedawnych wypowiedzi szefa LaLigi Javiera Tebasa, który w przeszłości wielokrotnie zapowiadał możliwość cięć i publicznie nazwał wydatki FC Barcelony lekkomyślnymi. – Mamy ścisłą kontrolę ekonomiczną. Pod koniec każdego okna mówimy wszystkim klubom w La Liga, ile mogą wydać – mówił.

„The Sun”: FC Barcelona będzie zmuszona wyprzedać gwiazdy

W związku z tym dziennikarze „The Sun” nie widzą innej możliwości, jak sprzedaż kilku gwiazd, by zbilansować wydatki. Brytyjczycy twierdzą, że na tej wyprzedaży mogą zyskać kluby Premier League.

Według informacji dziennika były zawodnik Leeds – Raphinha ma znajdować się na liście 10 zawodników, którzy mogą zostać sprzedani, by dokonać cięć. Skrzydłowym mają być zainteresowane takie kluby jak Manchester United i Arsenal. Poza Brazylijczykiem na tej liście mają być m.in. Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ferran Torres, Gavi czy Robert Lewandowski.

„The Sun”: W Barcelonie spekulują nt. przyszłości Roberta Lewandowskiego

Według „The Sun” przedstawiciele klubu mają spekulować na temat przyszłości Polaka w stolicy Katalonii. „Gwiazdor był jednym z najbogatszych transferów zeszłego lata, ale pojawiły się wątpliwości co do jego przyszłości po tym, jak menedżer Xavi kwestionował jego motywację przed meczem Ligi Europy z Man United w zeszłym miesiącu” – czytamy w artykule.

Co ciekawe hiszpański trener z reguły w samych superlatywach wypowiadał się na temat 34-latka. We wrześniu ubiegłego roku po meczu z Sevillą szkoleniowiec FC Barcelony powiedział o Polaku następujące słowa:

– Robert to świetny piłkarz z doskonałym wyczuciem czasu, który zawsze potrafi znaleźć dobre rozwiązanie na boisku. Do tego jest przywódcą. Ludzie nie widzą wielu rzeczy, a on na co dzień pomaga wszystkim: sztabowi, młodym zawodnikom, ale też tym doświadczonym. Jest pozytywnie nastawiony. Cudownie mieć go w zespole – zachwycał się.

