FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego? Klub złożył ofertę

Przed sezonem Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski zmaga się z problemami m.in. zdrowotnymi, ale jak jest już na boisku, to udowadnia swoją jakość. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Duma Katalonii znalazła już następcę 34-latka. To wielki talent.

Mimo że Robert Lewandowski ma już 34-lata, to wciąż stanowi o sile FC Barcelony i reprezentacji Polski, której nie wyobrażamy sobie bez jej obecnego kapitana. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Dumą Katalonii obowiązuje do 2026 roku. Jednak klub może rozwiązać go rok wcześniej, jeśli w sezonie 2024/2025 Polak zagra mniej niż 55 procent meczów. FC Barcelona znalazła „następcę Lewandowskiego” Obecnie Polak jest jedynym napastnikiem w FC Barcelonie, a jego następcą w przypadku absencji jest Ferran Torres, albo Ansu Fati. W związku z tym przedstawiciele katalońskiego klubu rozglądają się za kolejną opcją w ataku. Hiszpańscy dziennikarze donoszą o zainteresowaniu Blaugrany wielkim brazylijskim talentem. Chodzi o 18-letniego Vitora Roque, który jest jednym z najbardziej pożądanych napastników na świecie. Brazylijczyk występuje w klubie Atletico Paranaense. Hiszpańscy dziennikarze „ochrzcili” nastolatka „następcą Lewandowskiego”. Brazylijczyk przyznał w wywiadzie dla katalońskiego "Sportu", że to miano jest dla niego zaszczytem, bo 34-latek jest jego idolem. – Wykończenie jest jego mocną stroną. Jest spektakularny. Śledziłem go w Bayernie Monachium, a teraz w Barcelonie. Gdybym miał u swojego boku zawodnika na takim poziomie, starałbym się nauczyć jak najwięcej – zapewnił. Media: FC Barcelona złożyła ofertę za napastnika Ponadto sam piłkarz jasno dał do zrozumienia, że jego marzeniem jest założenie koszulki Dumy Katalonii. Dziennikarze katalońskiego „Sportu” informują, że FC Barcelona w ten weekend przedstawiłaby pierwszą formalną ofertę za transfer Brazylijczyka, która – według doniesień – została odrzucona przez klub. FC Barcelona miała zaoferować Athletico Paranense 25 milionów euro. Jednak klub nie odmawia negocjacji z Blaugraną, ale oczekuje znacznie wyższej oferty. Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że Joan Laporta rzeczywiście jest gotowy poprawić tę kwotę, ale musi się pospieszyć, gdyż Roque budzi zainteresowany takich marek jak PSG czy Chelsea. Czytaj też:

