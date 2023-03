Xavi Hernandez dumny po triumfie nad Realem. „Polegamy nie tylko na Robercie Lewandowskim”

FC Barcelona zakończyła weekend w świetnych nastrojach. Po dobrym meczu na Camp Nou pokonała Real Madryt 2:1. Początkowo mecz nie układał się po myśli „Dumy Katalonii”, bo szybko po bramce samobójczej na prowadzenie wyszli rywale. Z czasem rywale odrobili straty za sprawą Sergi Roberto, a w doliczonym czasie gry Franck Kessie zapewnił drużynie zwycięstwo i powiększenie przewagi nad największym rywalem.

Xavi Hernandez zadowolony po zwycięstwie w El Clasico

Trener Barcy, Xavi Hernandez, mógł być zadowolony z postawy zespołu. Jego zawodnicy przodowali nad rywalami zarówno w najważniejszej kwestii, liczbie bramek, jak i w strzałach celnych czy posiadaniu piłki. Triumf nad Realem to także komfort psychiczny przed przerwą reprezentacyjną i dalszą walką o mistrzostwo Hiszpanii.

– To zwycięstwo to krok naprzód i bardzo się cieszę z zawodników. Panuje niezwykła atmosfera. Ale nie czujemy się mistrzami – powiedział na konferencji prasowej po meczu cytowany przez TVP Sport.

Trener Barcelony o Robercie Lewandowskim

W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o słabej skuteczności Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie błyszczał tak, jak przyzwyczaił do tego kibiców. Pojawiały się głosy o spadku formy i poszukiwanie przyczyn. Co prawda napastnik zakończył El Clasico bez bramki, lecz jedno z jego podań było kluczowe dla ostatniego gola meczu, dającego Barcelonie zwycięstwo. Xavi podkreślał, że „Duma Katalonii” nie ogranicza się tylko do pojedynczych graczy, lecz do wszystkich piłkarzy tworzących drużynę.

– Jestem dumny z tego, jak pracuje zespół. Polegamy nie tylko na Lewandowskim, Pedrim, Dembele... Byliśmy dojrzali, odpowiedzialni. Dziś jestem dumny – stwierdził po meczu hiszpański szkoleniowiec.

FC Barcelona walczy o mistrzostwo Hiszpanii

FC Barcelona po 26. kolejkach ma na koncie 68 punktów. Drugi Real traci do największych rywali 12 „oczek”. Po przerwie reprezentacyjnej zespół Xaviego Hernandeza czeka wyjazdowe spotkanie z Elche.

