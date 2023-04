Anna Lewandowska ujawniła kulisy transferu do FC Barcelony. „Zakochałam się”

Robert Lewandowski może być uznany za ikonę w Niemczech. Napastnik trafił do tego kraju w 2010 roku, kiedy z Lecha Poznań przeszedł do Borussii Dortmund prowadzonej przez Juergena Kloppa. Po czterech latach trafił do wielkiego rywala – Bayernu Monachium, w którym święcił największe sukcesy, np. wygrał Ligę Mistrzów i był bliski zdobycia Złotej Piłki i pobił wiele rekordów, w tym rekordy guinnessa.

Kiedy wydawało się, że kapitan reprezentacji Polski zakończy swoją karierę w stolicy Bawarii, doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Po dwunastu latach spędzonych w Niemczech Robert Lewandowski ogłosił, że chce odejść z klubu, a jednym z głównych zainteresowanych była FC Barcelona, która ostatecznie dopięła swego i w lipcu 2022 roku oficjalnie ogłosiła pozyskanie jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

Anna Lewandowska udzieliła wywiadu

Co poniedziałek w serwisie onet.pl można usłyszeć podcast „WojewódzkiKędzierski”, który prowadzą Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski. Gościem ostatniego odcinka była Anna Lewandowska, która wypowiedziała się na różne, nieznane dotąd tematy na temat swój i swojego męża – Roberta.

W trakcie programu padło pytanie dotyczące transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony i wpływu, jaki sportsmenka miała na tę decyzję piłkarza. 34-latka zdradziła w wywiadzie kulisy tego wyboru, który zmienił życie Lewandowskich.

Anna Lewandowska ujawniła kulisy transferu męża do FC Barcelony

Poniekąd wpływ na transfer miała pandemia. – To był dla mnie bardzo dziwny okres w Niemczech. Postawa ludzi, niemiecki porządek, trzymanie dystansu, brak uśmiechu, brak przytulenia, pogody ducha. Brakowało mi tego – zdradziła.

– To był dziwny czas również z tego powodu, że przestali do nas przyjeżdżać znajomi, nie było takich możliwości po pandemii, a nasz dom dotąd zawsze był pełen ludzi – kontynuowała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska: Zakochałam się w Hiszpanii

Pierwszym impulsem do zmian była decyzja żony Roberta Lewandowskiego, która w czasie pandemii zdecydowała, że kupi dom na Majorce, w którym chciała spędzać wakacje. – Dwójka dzieci, Robert cały czas w rozjazdach, w czerwcu, lipcu zawsze nie ma go miesiąc, więc najczęściej siedzę z dziewczynkami sama. Powiedziałam mu więc: „Ja chcę znaleźć dom na Majorce, będę tam spędzać wakacje” – mówiła.

– Zakochałam się w Hiszpanii – zaznaczyła.

Anna Lewandowska nie ukrywała, że powiedziała mężowi, że jej marzeniem jest mieszkać w Barcelonie, co ostatecznie się spełniło.

Czytaj też:

Robert Lewandowski mocno o reprezentacji. „To nie jest kadra dwóch zawodników”Czytaj też:

Robert Lewandowski nie mógł powstrzymać łez. Opowiedział o najtrudniejszym momencie w życiu