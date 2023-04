„Lewy” znów zacznie strzelać? O której i gdzie oglądać mecz Barca – Girona?

Po dotkliwej porażce 0:4 z Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla FC Barcelonie pozostała tylko gra o mistrzostwo kraju. Przypomnijmy FC Barcelona pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów kończąc za Bayernem Monachium i Interem Mediolan, a w Lidze Europy odpadła w dwumeczu z Manchesterem United.

FC Barcelona walczy o mistrzostwo Hiszpanii

W LaLidze podopieczni Xaviego Hernandeza prowadzą z 12-punktową przewagą nad Realem Madryt i wszystko na to wskazuje, że tytuł mistrza Hiszpanii powędruje w ręce Dumy Katalonii na czele z Robertem Lewandowskim, który do Hiszpanii trafił przed sezonem. By zapewnić sobie mistrzostwo kraju szybciej, FC Barcelona musi punktować w każdym meczu, teraz Blaugrana zmierzy się z Gironą w jednym z meczów 28. kolejki LaLigi.

Girona okupuje 11. miejsce w tabeli z 34 punktami, to o siedem więcej niż Espanyol i Valencia, które znajdują się w strefie spadkowej. W meczu z liderem tabeli podopiecznym Michela będzie trudno o punkty, tym bardziej że w pierwszym meczu w styczniu FC Barcelona wygrała 1:0 po trafieniu Pedriego.

FC Barcelona – Girona: Gdzie i kiedy oglądać?

Mecz FC Barcelona – Girona odbędzie się w poniedziałek 10 kwietnia o godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie Eleven Sports 1 oraz w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go i Player.pl.

W tabeli strzelców przewodzi Robert Lewandowski, który jest daleki od formy, do której przyzwyczaił kibiców. W 23 na 27 możliwych meczów kapitan reprezentacji Polski zdobył 17 bramek i ma trzy trafienia przewagi nad drugim Karimem Benzemą. Na trzecim miejscu plasuje się Enes Unal z Getafe. 25-letni Turek strzelił dotychczas 13 goli

Czytaj też:

Legenda stanęła w obronie Roberta Lewandowskiego. Gorzkie słowa o PolakachCzytaj też:

Zbigniew Boniek zaskoczył swoim stwierdzeniem. „Nie róbmy z niej potwora”