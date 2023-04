Kryzys Roberta Lewandowskiego komentowany w Hiszpanii. „Napastnik nie do poznania”

Robert Lewandowskiw 26 meczach w LaLiga zdobył dla Barcelony 17 goli. To całkiem przyzwoity dorobek, choć zdecydowaną większość tych trafień Polak zaliczył w pierwszej części sezonu. „Lewy” szuka powrotu do strzeleckiej formy, z której znany był z ostatnich lat gry w Bayernie Monachium. Nie wygląda jednak na to, żeby Polak ponownie miał być jednym z najskuteczniejszych strzelców w Europie.

Fatalna średnia Roberta Lewandowskiego w 2023 roku

„AS” postanowił dokładniej przyjrzeć się formie kapitana reprezentacji Polski. Fakty są takie, że Lewandowski na ligowe trafienie czeka od 1 kwietnia. Wówczas Polak dwukrotnie pokonał bramkarza Elche, czyli zdecydowanie najsłabszej drużyny w lidze hiszpańskiej.

„Od spektakularnej średniej 1,08 po 12 kolejkach ligi do 0,28 gola na mecz po kolejnych czternastu kolejkach LaLiga. W poprzednim sezonie Lewandowski zdobył 35 goli w Bundeslidze. Teraz ma ich 17” – wyliczają hiszpańscy dziennikarze.

„AS” zwraca uwagę, że Lewandowski już kilkukrotnie wspominał, że jego spadek formy może być związany z koniecznością gry na mundialu w Katarze praktycznie w środku sezonu. Fakt faktem, odkąd Polak wrócił z MŚ 2022, w Barcelonie mogą głównie kręcić nosem na boiskowe poczynania "Lewego".

„Napastnik był nie do poznania w swoim samolubnym zachowaniu w niedzielę” – czytamy w nawiązaniu do zmarnowanej świetnej okazji w meczu z Atletico Madryt (1:0) przez „Lewego”.

Polak, zamiast podać do idealnie ustawionego kolegi, sam zmarnował okazję.

Spokój Barcelony i nadchodzący transfer Messiego

Juan Jimenez, autor tekstu o Lewandowskim, zauważa, że lider LaLiga nie panikuje, patrząc na piętrzące się strzeleckie problemy Polaka.

„Jego oddanie dla klubu, profesjonalizm, bardzo wpływają na przywództwo w szatni Barcy. Nie patrzysz wówczas zbytnio na dowód osobisty. Lewandowski niedługo skończy 35 lat, a ma kontrakt z Barceloną do 2026 roku […] Do 38 roku życia Lewandowski widzi siebie grającego na najwyższym poziomie i mimo krytyki w Polsce, piłkarz nadal chce grać w drużynie narodowej” – stwierdził Jimenez.

Dodatkowo poruszona jest kwestia transferu Lionela Messiego do Barcelony. „AS” podkreśla, że Polak jest bardzo zainteresowany grą razem z Argentyńczykiem.

