Poważne zagrożenie dla Roberta Lewandowskiego. Koncert Karima Benzemy na Bernabeu

Bieżący sezon La Liga powoli zbliża się do końca, a sytuacja w tabeli robi się coraz bardziej klarowna. Na szczycie bryluje FC Barcelona, która obecnie ma osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i niewiele wskazuje na to, by cokolwiek miało im zagrozić w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Królewscy obecnie walczą o obronę drugiej pozycji i po minionej kolejce jest to coraz bardziej prawdopodobne.

Karim Benzema goni Roberta Lewandowskiego

Real Madryt podjął przed własną publicznością Almerię. Los Blancos byli zdecydowanymi faworytami spotkania i potwierdzili to już na samym początku meczu, szybko strzelając gola. Cały mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla drużyny Carlo Ancelottiego, a MVP został Karim Benzema, który ustrzelił hattricka. Jedno trafienie dla Realu dołożył Rodrygo. Zwycięstwo Królewskich niewiele zmienia w tabeli La Liga, ale obawy może mieć Robert Lewandowski.

Polak od dłuższego czasu notuje zniżkę formy, jednak w ostatnim meczu ligowym przeciwko Rayo Vallecano trafił do siatki i powiększył swój dorobek bramkowy do 18 trafień. Napastnik drużyny z Estadio Santiago Bernabeu dzięki trzem bramkom z ostatniego meczu zbliżył się do kapitana reprezentacji Polski już tylko na jedno trafienie, zatem wszystko wskazuje na to, że czeka nas pasjonująca walka o koronę króla strzelców do ostatnich chwil sezonu w Hiszpanii.

Real Madryt sięgnie po gwiazdę?

Jak podaje hiszpański dziennik sportowy „AS” Real Madryt jest o krok od pozyskania Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund. 20-letni Anglik miał dać zielone światło na swój transfer do Królewskich, a jego otoczenie jest chętne na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii.

Zgodnie z informacjami prezydent Królewskich Florentino Perez miał już dogadać się ze świtą zawodnika, a obecnie pozostaje kwestia dogadania transferu z władzami BVB. Kwota transferu ma oscylować w okolicach 120 mln euro.

