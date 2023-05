Robert Lewandowski nie owijał w bawełnę. Stanowcze słowa o FC Barcelonie i Bayernie Monachium

Robert Lewandowski nieuchronnie zbliża się do swojego pierwszego mistrzostwa Hiszpanii. FC Barcelona ma 13 punktów przewagi nad drugim Atletico Madryt i nic nie wskazuje na to, by mieli roztrwonić tę przewagę. Ponadto kapitan reprezentacji Polski przewodzi w klasyfikacji strzelców La Liga z 19. golami na koncie. W trakcie gali Laureus World Sports Awards udzielił wywiadu, podczas którego skomentował możliwość wzniesienia w górę najważniejszego ligowego trofeum w swoim pierwszym sezonie na Półwyspie Iberyjskim.

Robert Lewandowski zachwycony wizją mistrzostwa Hiszpanii

Reprezentant Polski czuje się znakomicie w Barcelonie, co potwierdzają nie tylko jego słowa, ale także liczby. Co prawda, końcówka sezonu w jego wykonaniu nie jest tak spektakularna, jak początek, ale wciąż ma szansę na uzyskanie miana najlepszego strzelca bieżącego sezonu. W rozmowie z niemieckim serwisem sport1.de Robert Lewandowski przyznał, że czuje się znakomicie i jest bardzo zadowolony, że stoi przed szansą zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Jak twierdzi, to bardzo dobry prognostyk przed potencjalnym zdobyciem kolejnych trofeów w następnym sezonie.

– Mamy w kadrze wielu młodych zawodników, którzy nie zdobyli jeszcze ważnego tytułu. To dla nich wielki sukces i może być kolejnym krokiem w ich karierze. Jest to dla mnie również ważne, ponieważ byłby to kolejny tytuł w następnym kraju. Jestem bardzo zadowolony z kierunku, w jakim zmierzamy, mimo że jako klub mieliśmy duże problemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej – powiedział Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski wciąż śledzi poczynania Bayernu Monachium

Skoro rozmowa była toczona z niemieckim serwisem sportowym, to nie mogło zabraknąć pytań o Bayern Monachium. Były napastnik bawarskiej ekipy przyznał, że wciąż śledzi to, co dzieje się na niemieckich boiskach. Jak twierdzi, jego były pracodawca jest na dobrej drodze do mistrzostwa kraju.

– Wiem, że jest różnica punktowa, a do rozegrania są jeszcze trzy mecze. Mistrzostwo prawdopodobnie rozstrzygnie się wtedy, gdy ktoś popełni błąd. Myślę, że Bayern jest na dobrej drodze do wygrania. Oczywiście w ciągu ostatnich kilku tygodni wiele się wydarzyło, co może mieć wpływ na głowy, ale myślę, że Bayern jest teraz trochę do przodu – stwierdził Polak.

Robert Lewandowski: Niemcy zostają ze mną

„Lewy” przyznał, że niezależnie od tego, kto zwycięży Bundesligę, on zawsze będzie trzymał kciuki za Bayern Monachium.

– Wszystko, czego doświadczyłem i osiągnąłem w Bayernie Monachium, pozostaje w moim sercu. Zawsze będę za to wdzięczny. Bayern Monachium, miasto Monachium i Niemcy zostają ze mną, ponieważ byłem w Niemczech przez dwanaście lat, z czego osiem w Monachium, wiele tam przeżyłem i wygrałem – dodał kapitan reprezentacji Polski.

