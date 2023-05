Robert Lewandowski traci zaufanie kibiców FC Barcelony. Ten sondaż mówi wszystko

Pierwszy sezon Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony indywidualnie można ocenić pozytywnie. Polak wciąż lideruje w klasyfikacji strzelców La Liga z dorobkiem 19 bramek i siedmiu asyst oraz nieuchronnie zbliża się do odbioru tytułu mistrza kraju. Ponadto Katalończycy sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii, do którego zdobycia kapitan reprezentacji Polski mocno się przyczynił. Mimo tego nie zaskarbił sobie zaufania kibiców Blaugrany tak, by chcieli mu powierzyć dodatkowe obowiązki.

Robert Lewandowski kandydatem do przejęcia opaski kapitańskiej w FC Barcelonie

Z chwilą odejścia Sergio Busquetsa z FC Barcelony zakończyła się pewna epoka. Był to ostatni piłkarz Blaugrany, który pamiętał czasy dominacji za kadencji Pepa Guardioli. Po odejściu Lionela Messiego do PSG Hiszpan przejął opaskę kapitańską i pełnił rolę lidera razem z Sergim Roberto, Jordim Albą i Marc-Andre ter Stegenem. Teraz w tych szeregach dojdzie do zmian, jednak pewne jest, że rolę pierwszego kapitana będzie pełnił jeden z wymienionych zawodników (o ile pozostanie w Barcy).

Kandydatami do uzupełnienia tego grona są m.in. Ronald Araujo, Frenkie de Jong, ale też Robert Lewandowski. Wraz z przyjściem na Camp Nou Polak stał się wzorem dla młodych piłkarzy i jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze Dumy Katalonii. Xavi bardzo ceni sobie tego typu zawodników, jednak nie tylko od niego zależy, kto uzupełni kadrę kapitańską jego ekipy w najbliższym sezonie. Kibice nie są pozytywnie nastawieni do kandydatury 34-latka.

Robert Lewandowski traci zaufanie kibiców FC Barcelony

Kataloński dziennik „Sport” przygotował na swojej stronie internetowej ankietę dla kibiców, których zadaniem było wskazać, kto ich zdaniem powinien pełnić rolę kapitana FC Barcelony w przyszłym sezonie. Wyniki nie są korzystne dla Roberta Lewandowskiego, ponieważ Polak zajął w niej dopiero szóste miejsce.

Najwięcej głosów otrzymał Marc-Andre ter Stegen (27 proc.), na drugim miejscu uplasował się Ronald Araujo (22 proc.), a podium zamknął Frenkie de Jong (14 proc.). Zaraz za nimi znaleźli się odpowiednio Jordi Alba (10 proc.) i Sergi Roberto (9 proc.). Na kapitana reprezentacji Polski zagłosowało tylko 6 proc. ankietowanych.

